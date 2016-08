Eriksen: - Føler jeg griper sjansene når de kommer

Sandnes Ulf fikk ikke akkurat noen optimal oppladning til oppgjøret mot KFUM. Sent fredag tikket det jo inn en melding til klubben at de må ut i omkamp mot Kristiansund. Det så slett ikke ut til å prege spillerne i det hele tatt i bortekampen.

Fakta: KFUM 1-3 Sandnes Ulf Pause: 1-3



KFUM-Arena, tllskuere



Mål: 0-1 Kent Håvard Eriksen (21), 0-2 Pontus Engblom (26), 1-2 Edvin Akselsen (43), 1-3 Eriksen (45)



Dommer: Sivert Ø. Amland, Kringlebotn IL



Gult kort: Ingen



Sjanser: 2-9



Hjørnespark: 6-4



SANDNES ULF (4-4-2):



Saku-Pekka Sahlgren 5



Jørgen Olsen Øveraas 5



Mads Nielsen 6



Nicolai Geertsen 5



Viljar Vevatne 5



Aksel Berget Skjølsvik 5



(Trond Erik Bertelsen fra 80.)



Eirik Schulze 7



Anel Raskaj 6



Steinthor Thorsteinsson 7



(Bojan Zajic fra 71.)



Kent Håvard Eriksen 8



(Vidar Nisja fra 90.)



Pontus Engblom 6

- Vi er blitt enige i spillergruppen om ikke å bruke energi på dette i det hele tatt, alt overlater vi til klubben og styret. Derfor var det ikke noe problemer for oss å holde riktig fokus i Oslo, forklarer Kent Håvard Eriksen.

Selv kom han virkelig i fokus med sine to scoringer i kampen. Dermed har spissen allerede notert seg for 10 scoringer for Sandnes Ulf så langt i sesongen. Det til tross for at han langt ifra har startet alle kampene.

Ny rekord i Sandnes Ulf

- Faktisk er det ny rekord for meg med antall scoringer i en og samme sesong etter at jeg kom til Sandnes Ulf. Men rekorden min er 12 mål fra den tiden jeg spilte i Elverum, sier han.

Han ordnet kampens første scoring i kampen, ble så felt og sørget for straffesparket som Pontus Engblom enkelt scoret på, før han selv ordnet sitt andre mål på overtid i den første omgangen.

- Vi presterte virkelig bra angrepsspill før pause, og sørget for at hjemmelaget i realiteten ikke hadde muligheter til å slå oss i denne kampen. Og når vi også er så kompakte bakover er det ingen tilfeldighet at vi har vunnet fire av de fem siste kampene, understreker han.

Egersund med tre sterke bortepoeng - snudde kampen mot Lørenskog

Håper på fast plass nå

Etter mye inn og ut av laget i store deler av sesongen, så har han vært fast inventar i startoppstillingen de siste kampene. Og der håper han å være framover også.

- Føler på mange måter jeg har grepet sjansen når jeg har fått den. Og når jeg også leverer med scoringer, så håper jeg at jeg blir værende der framover, sier han.

Han er selv ikke så overrasket over at det har gått så bra for Sandnes Ulf de siste kampene. Fire seire og en uavgjort på de siste fem har også ført laget opp på en fjerdeplass på tabellen.

- Vi har jobbet virkelig hardt på treningsfeltet gjennom hele sesongen, men innrømmer at det var ganske tungt når vi gikk på en del tap tidligere i sesongen. Men i fotball snur det fort, og nå er vi virkelig inne i en meget god flytsone, mener Sandnes Ulf-spissen.

Trener Bengt Sæternes legger ikke skjul på at det er gøy å se hele spillergruppen så til de grader sprudler for tiden.

To ukers spillepause

- Vi kan ikke bruke fokus på de lagene som ligger foran oss på tabellen, men så lenge spillerne er så til de grader på hugget som de er så er det helt klart at vi fort kan bli en trussel for de tre lagene foran oss, understreker han.

Pontus Engblom scoret sitt 19. mål for sesongen, også det rekord for han. Seks av disse målene er kommet på straffespark. Så langt har han faktisk truffet på alle sine muligheter fra straffemerket denne sesongen.

- Det er fantastisk kjekt å se hvor godt de to spissene fungere sammen for tiden. At de så langt denne sesongen står med 29 mål totalt, skulle vel understreker til fulle hvor gode spisser vi har i klubben, mener Sæternes.

Nå venter to uker spillepause for spillerne i 1. divisjon, dette på grunn av landskamper. Det tror ikke verken Kent Håvard Eriksen eller trener Bengt Sæternes vil by på noen problemer.

- Nå har vi hatt så god periode at vi går inn i en treningsperiode med godfølelse, og da fikser vi greit en pause i kamper, sier se.