Det har vært noen spesielle dager for Sandnes Ulf-spiss Kent Håvard Eriksen. Søndag toppet han uken med å sikre ett viktig poeng for gaukene.

Sandnes Ulf – Kongsvinger 1-1

Like før helgen sto Kent Håvard Eriksen fram med en oppsiktsvekkende historie om sin tøffe oppvekst med en sinnesgal far, om mobbing og plaging, om folk som snudde ryggen til og et fraværende barnevern. Reaksjonene har ikke latt vente på seg.