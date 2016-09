Levanger - Sandnes Ulf 0-2

Sandnes Ulf fortsatte sin gode stim og sørget for nok en trepoenger på bortebane. Og når Pontus Engblom bommer på sine muligheter, så sørger Kent Håvard Eriksen for at spissparet fortsetter å levere i form av scoringer. Hans 2-0-scoring mot Levanger var hans 12. denne sesongen. Noe han selvsagt er veldig godt fornøyd med.