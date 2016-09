Gaute Larsen: - Jeg føler skyld

Men eks-treneren er ikke overrasket over at det går mot nedrykk.

Oslo (aftenbladet): -Ja, det er klart jeg føler skyld. Selv om det var 23 kamper og 69 poeng igjen å spille om da jeg fikk sparken, har jeg jo vært med på dette, sier Gaute Larsen som trente Bryne i tre og et halvt år før han måtte pakke kontoret i midten av mai.

54-åringen er ikke overrasket over at det etter alle solemerker blir 2. divisjon på Bryne neste sesong. Larsen sier signalene har vært der lenge, og at den negative spiralen bare ble forsterket etter at det plutselig dukket opp et underskudd på 2,5 millioner kroner vinteren 2015.