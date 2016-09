Kongsvinger har rykket ned til 2. divisjon to ganger: Her er deres råd til Bryne

- Vær tålmodige. For oss tok det to år å komme tilbake da vi rykket ned i 2. divisjon i 2013. Det var på mange måter et villet nedrykk, i og med at vi visste at vi hadde en veldig begrenset økonomisk situasjon da vi spilte i 1. divisjon. Men vi ville ikke satse over evne, og brukte bare de ressursene vi hadde. Blant annet flyttet vi ressurser fra spillergruppen til hele apparatet rundt klubben, forklarer daglig leder i KIL, Espen Nystuen til Aftenbladet.

Kongsvinger debuterte i det beste selskap i norsk fotball i 1982, og til tross for at klubben ble spådd nord og ned, holdt KIL seg i eliteserien i 17 sesonger, helt fram til 1999. I det tidsrommet tok KIL én sølv- og to bronsemedaljer og spilte Europa-cup. I 2001 ble det nedrykk til 2. divisjon, mens KIL gjorde comeback i eliteserien i 2010, om enn bare for en sesong. I 2013 ble et nytt nedrykk til 2. divisjon, mens KIL rykket opp fra 2. til 1. divisjon høsten 2015. I år kjemper rødtrøyene om en play-off plass sammen med Sandnes Ulf.