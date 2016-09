NFF gjør helomvending etter dommerskandalen: Sandnes Ulf slipper omkamp

Doms- og sanksjonsutvalget i Norges Fotballforbund hadde i utgangspunktet bestemt at kampen mellom Kristiansund og Sandnes Ulf skulle spilles om igjen.

Årsaken er at dommeren viste ut en spiller som ikke skulle vært vist ut på stillingen 2-1 til Kristiansund. Etterpå snudde Sandnes Ulf til 3-2-seier.

- Hele tiden ment vi ville få medhold

Fakta: Dette er saken Kristiansund fikk Tor Erik Torske feilaktig utvist da rogalendingene vant 3-2 i seriekampen 15. august. Torske ble utvist på grunn av to gule kort på stillingen 2-1 til Kristiansund. Dommer Kim Rune Borgersen ga Sandnes Ulf fordel i situasjonen. Da han skulle gå tilbake å dele ut det gule kortet for hendelsen, havnet feil spiller i dommerens bok, og det resulterte i at Torske ble utvist for sitt andre gule. Kamer Qaka var den egentlige synderen. 26. august kom beskjeden om at Kristiansund nådde fram med sin protest og kampen skulle spilles på nytt. Utvalget som behandlet saken mente det var overveiende sannsynlig at resultatet ble påvirket av den feilaktige utvisningen. Sandnes Ulf godtok ikke omkamp og anket avgjørelsen. Ankeutvalget i Norges Fotballforbund har enstemmig besluttet at det ikke skal spilles omkamp.

I en pressemelding skriver forbundet at «det sentrale spørsmålet i vurderingen av om protesten skal tas til følge er hvorvidt det er tale om feil ved dommerens forståelse av regelverket, eller feil i hans konkrete skjønnsutøvelse.»

Ankeutvalget ved leder Frode Grotmol mener at det her er en feil ved dommerens skjønnsutøvelse. De mener dermed det ikke er grunnlag for protest.

- Vi har hele tiden ment at vi ville få medhold og at de tre poengene var våre. Fotballkamper skal avgjøres i løpet av spilletiden, ikke ved omkamper. Dommeren gjorde ikke en feil i forhold til regelverket, sier Sandnes Ulfs daglige leder Tom Rune Espedal til Aftenbladet.

- En omkamp ville fått store konsekvenser for fotballen. Spillere og klubber kan være sinte dagen etter slike hendelser, men vi kan ikke gå i omkamp-modus og frata dommerne autoriteten. Da vil vi snart ikke ha dommere igjen. Kanskje har vi gjort noe bra og prinsipielt for fotballen i denne saken, legger Espedal til.

Sportslig leder Kenneth André Leren i Kristiansund er ikke like fornøyd med avgjørelsen.

- Det er sjokkerende, rett og slett, sier Leren til TV 2.

- At man kan argumentere med at dommeren utviser skjønn når han gir gult kort til feil person, det forstår vi ikke. Den argumentasjonen til ankeutvalget følger vi ikke, fortsetter han.

- Dommerens oppfatning er en skjønnsutøvelse

«Dommerens oppfatning og vurdering av hva som skjer under spillets gang, er en skjønnsutøvelse. Hvis dommeren tildeler en spiller et gult eller rødt kort for en handling som det etter spillereglene ikke kan gis kort for, kan det etter omstendighetene være en grov feil ved dommerens forståelse av regelverket, men hvis dommeren gir en spiller et gult eller rødt kort fordi dommeren mener eller tror at spilleren har begått en forseelse som etter spillereglene kan medføre et slikt kort, er det en skjønnsutøvelse.» heter det i pressemeldingen.

Det betyr at Kristiansund blir stående på 48 poeng på toppen av tabellen. Sandnes Ulf står på 38 poeng på fjerdeplass.

