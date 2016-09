Rett etter straffesparket er tatt, synker spilleren sammen: - Det var veldig smertefullt

Kongsvingers Mats Cato Moldskred kan risikere at sesongen er over etter at han ble skadet i søndagens oppgjør mot KFUM Oslo.

I det 53. minutt av kampen fikk Kongsvinger straffespark, og Moldskred gikk fram til å ta den. Ballen går i mål, men samtidig går Moldskred i bakken mens han holder seg til lysken.

- Jeg traff ikke helt rent på ballen, og hører at det smeller høyt to ganger fra lysken. Det føltes ut som det var noe som røk. Det var veldig smertefullt, sier Moldskred til Adresseavisen.

Ga tegn med en gang

Lagkameratene som kom springende til for å feire målet skjønte kjapt at noe var galt.

- Ørjan (Røyane) spurte meg med en gang om det var noe som hadde skjedd, og jeg ga beskjed om at jeg måtte ut. Da gir han tegn til benken med en gang, sier Moldskred.

Han kunne ikke bevege beinet og legene la umiddelbart på is og kompresjon på området. To dager etter smellen har han så vidt begynt å gå igjen, og føler at det har blitt bedre.

- Bevegelsen i foten er ganske god, så det er derfor de er ganske usikre på hvor alvorlig skaden er. Når de kjenner på muskelen og senen føler de at det er verre enn det jeg kjenner at det er, sier han.

Sesongen kan være over

Han forteller at det er første gang at han har blitt skadet i lysken, men at han hadde en kraftig kjenning av noe før kampen.

Moldskred skal til MR-undersøkelse på torsdag, men ifølge legen og fysioterapeuten er det trolig noe som har røket.

- De klarer ikke helt å finne ut hva det er, men de synes det var en original skade, sier Moldskred.

Trolig vil han være ute i mellom fire til åtte uker. Det kan føre til at sesongen kan være over for midtbanespilleren.

Kampen endte med 2-1 til Kongsvinger etter to mål på overtid.