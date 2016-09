SANDNES: Gutten fra Skarnes i Hedmark sitter sammen med oss på Emmanuels plass på Gamlaværket i Sandnes.

Åpent, utilslørt og med stø stemme forteller han sin historie om en barndom, ungdom og oppvekst i et voldshelvete med en sinnesgal far, om mobbing og plaging, om folk som snudde ryggen til og et fraværende barnevern.