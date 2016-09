Avslørte forsøk på å bestikke spillere før VM-kvalifiseringskamp

El Salvador møter Canada onsdag i VM-kvalik for de Nord-amerikanske landene som deltar i CONCACAF (Confederation of North, Central American and Caribbean Association Football) sin gruppe A.

På en pressekonferanse i natt norsk tid hadde El Salvadors spillere med et lydopptak av en samtale, der det kom frem at de ble tilbudt 30 dollar per minutt de var på banen dersom de lot Canada vinne. Det tilsvarer at en spiller som er på banen hele kampen får utbetalt 2700 dollar, som er drøyt 22.000 kroner.

20 dollar i minuttet for uavgjort

Dersom kampen ender uavgjort skulle spillerne få utbetalt 20 dollar per minutt de var ute på gresset, mens for ettmåls-seier til El Salvador var belønningen 15 dolllar i minuttet.

Ifølge EDHDeportes.com, hevder spillerne at stemmen fra innspillingen tilhører den salvadoranske forretningsmannen Ricardo Padilla, som angivelig skal ha fått oppdraget av en av hva en honduransk forretningsmann. Nettstedet har publisert en lydfil hvor man kan høre en samtale. Saken har blitt gjengitt i flere engelske medier tirsdag morgen.

Honduras er i gruppe sammen med El Salvador, Canada og Mexico. Sistnevnte er overlegne, mens Honduras og Canada kjemper om å bli nummer to. Canadierne er storfavoritter mot El Salvador, og antageligvis er Honduras avhengig av hjelp fra El Salvador for at håpet om Russland-VM 2018 skal leve videre. El Salvador er sjanseløse på avansement, men Canada går videre dersom de vinner kveldens kamp og Mexico vinner over Honduras.

- Fordømte forsøket

Ifølge nettstedet EDHDeportes fordømte El Salvadors spillere forsøket til Padilla på pressekonferansen i Vancouver.

El Salvador ligger på 137. plass på FIFA-rankingen. De deltok i VM i 1970 og 1982. Laget trenes av Ramón Maradiaga. Landet har over seks millioner innbyggere og prater spansk.

CONACACAF har tidligere slitt med korrupsjon og bestikkelser. Tidligere generalsekretær i organisasjonen Chuck Blazer og Jack Warner, tidligere visepresident i FIFA og president i CONACAFCAF, har begge blitt tiltalt for korrupsjon.