Berisha ennå ikke spilleklar for Kosovo

Det skriver BBC søndag kveld.

- Det er seks spillere vi ikke vet om blir spilleklare, sa Kosovo-trener Albert Bunjaki søndag, én dag før kampen mot Finland.

De seks spillerne er Amir Rrahmani (to kamper for Albania), Valon Berisha (19 kamper for Norge), Alban Meha (sju kamper for Albania), Herolind Shala (tre kamper for Albania) og Milot Rashica (to kamper for Albania).

- Spillerne er veldig motiverte før kampen mot Finland, og forberedelsene vil fortsette hele søndagen, med den siste treningen på stadionet hvor vi skal spille. Eneste som forstyrrer er om spillerne vil bli spilleklare. Vi forventer en avgjørelse på mandag, forklarte Bunjaki.

Balkan-landet, som erklærte sin selvstendighet fra Serbia i 2008, ble medlem av FIFA i mai. Flere kosovarer som har spilt for andre land har spurt om å bytte lag. Blant dem finner man flere nordmenn. Berisha, Manchester City-talentet Bersant Celin og Shala, som er blant dem som ikke er spilleklare, har alle norsk statsborgerskap. Avni Pepa, som har aldersbestemte kamper for Norge, er også med Kosovo-troppen. (©NTB)