Celtic herjet med Rangers i Old Firm

Nyinnkjøpte Moussa Dembélé ga Brendan Rodgers seieren i managerens første Old Firm-kamp mot Rangers. Celtic vant 5-1 lørdag.

Det var nær 60.000 tilskuere på Celtic Park i helt fotballgale Glasgow. Dembélé ga laget sitt ledelsen 2-0 i første omgang. Joe Garner reduserte like før pause. Dermed var det full nerve i oppgjøret da lagene kom på banen til 2.-omgangen.

Etter et kvarters spill scoret Scott Sinclair (også han hentet i sommer), og det sto 3-1. Rodgers kostet på seg en liten spurt på sidelinjen mens han hyttet med neven mot tribunen.

Philippe Senderos ble utvist (to gule kort) etter 74 minutter da han handset med vilje.

Dembélé la også etter hvert også på til 4-1 for å markere hvem som var derby-kongen denne gangen.

Dommer var «kortkongen» Willie Collum. Han er beryktet både for røde og gule. Han utviser i snitt ti mann per sesong. Det er milevis over gjennomsnittet for internasjonalt anerkjente dommere.

Dette var det første møtet mellom klubbene i seriesammenheng siden 2012. Under Ronny Deilas ledelse ble det én seier og et tap for Celtic mot lokalrivalen i cupkamper.

Norske Kristoffer Ajer var ikke med i Celtic-troppen.

Celtic får trolig en skikkelig rutsjetur i mesterligaen tirsdag. Da venter bortekamp mot Barcelona.

