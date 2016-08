Da Maradona ble nektet å forlate landet, lanserte han en konspirasjonsteori

Diego Armando Maradona (55) la opp som fotballspiller for snart 20 år siden. Men når du er verdensmester fra 1986 og én av tidenes største fotballstjerner, har du fortsatt en posisjon i rampelyset.

Og nå stormer det rundt argentineren nok en gang. Søndag kveld skulle Maradona fly fra Buenos Aires til Dubai, da han fikk en absurd beskjed i passkontrollen på Ezeiza-flyplassen.

Fotballikonet fikk beskjed om at passet hans hadde blitt meldt stjålet. Maradona reagerte med raseri, all den tid han faktisk hadde med seg passet sitt til flyplassen.

Han hadde heller ikke meldt det stjålet, men personalet sto på sitt: Maradona ble anholdt og fikk ikke forlate landet.

I stedet måtte han dra hjem igjen sammen med kjæresten, men ikke før han hadde lagt ut på en tirade mot argentinske myndigheter.

Maradona mente nemlig at Argentinas president Mauricio Macri sto bak utreiseforbudet, for å hevne seg på at Maradona hadde uttalt at landet sto «i knestående» etter regjeringsskiftet i fjor.

- Dette virker som en spøk. Siste ord er ikke sagt. Dette er åpenbart verket til en forreædersk politiker, sa Maradona til de lokale journalistene som hadde flokket seg rundt ham, ifølge den spanske avisen Mundo Deportivo.

- Svært sjelden

Det hele utviklet seg til et mediehysteri på flyplassen, og Maradona ble bombardert med spørsmål idet han forlot stedet. Avisen Primicias YA har publisert en YouTube-video av Maradona på flyplassen.

Maradona fortalte dessuten at han hadde satt sin advokat Matías Morla på saken.

- Det er svært sjelden at slikt skjer. De fortalte ham at passet var meldt stjålet, til tross for at han sto med det i hånden, sier Morla ifølge NTB.

- Diego er virkelig overrasket over alt dette, som merkelig nok skjedde rett etter at han hadde kritisert myndighetene, tilføyer han.

Maradonas siste trenerjobb var i Al-Wasl, en klubb i Dubai. Argentinerens engasjement i klubben ble kortvarig, men han bor fortsatt i byen.

