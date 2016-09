Dansk toppklubb signerte dataspiller

Den danske fotballklubben OB, hvor norske Sten Grytebust spiller, går nye veier i jakten på suksess. Klubben har skrevet kontrakt med dataspilleren Lasse Bækkelund.

Bækkelund tildeles trøye nummer 44 og skal representere OB i alle e-sport-konkurranser han deltar i.

- Jeg gleder meg veldig til å bli en del av OB. Dette er en fantastisk nyhet ikke bare for meg, men for dansk e-sport generelt. Vi har fortsatt et stykke igjen til å få den anerkjennelse sporten vår fortjener, sier Bækkelund ifølge DR Fyn.

Han spesialiserer seg på å spille FIFA, et av verdens mest populære fotball-dataspill.

21-årige Bækkelund håper at han får lære noe om mentale forberedelser fra sine nye klubbkamerater. Samtidig håper han med sine prestasjoner å gi klubben ytterligere blest.

OB er første danske eliteserieklubb som innlemmer e-sportspillere i stallen.

- Vi vil gjerne medvirke til at Odense spiller en rolle som et kraftsenter innen dansk e-sport, sier kommersiell direktør Jack Jørgensen i OB.

- Derfor er det naturlig for oss å gå inn i e-sport når vi har et spennende fynsk talent som vi tror kan utvikle seg til noe stort bare han får de rette rammer og muligheter.

