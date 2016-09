Endelig møtes erkerivalene i ligaen igjen: - Manchester-derbyet kan ikke måle seg

For de som elsker fotball kan det være en av tidenes kollisjoner. Interessen for lørdagens Manchester-derby er enorm. Rivalene José Mourinho og Pep Guardiola møtes for første gang i England. Kampen starter kl. 13.30 norsk tid.

En halv time tidligere starter det første ligaoppgjøret på fire år mellom Glasgow-rivalene Celtic og Rangers.

- Jeg har vært på kamp mellom Manchester United og Manchester City. Når det gjelder stemning på tribunen og alt rundt, kan det ikke måle seg med ”Old Firm”, forteller Vidar Riseth.

Trønderen blir engasjert når han skal beskrive opplevelsen av å være midt det som er et av fotballsportens største hatoppgjør:

- Det er den største derbykampen i verden. Kanskje noe i Brasil kan måle seg, men jeg er slett ikke sikker.

- Følte på hatet

Han spilte for Celtic fra 1998 til 2000 og fikk merke de usedvanlig sterke følelsene som de to klubbenes supportere har overfor hverandre.

- Å ja, jeg følte på hatet. Det gjaldt å vite hvor man skulle bevege seg som Celtic-spiller. Å gå på en bar eller restaurant der Rangers-fansen samlet seg var ren galskap. Ingen gjorde det, forklarer mannen som spilte 56 ligakamper for de grønne og hvite.

AP

De to klubbene har dominert skotsk fotball totalt gjennom historien. Til sammen har de 101 skotske seriemesterskap. Hatet har sin bakgrunn i både religion, politikk og sport. Rangers, som er eldst, har vært de erkeskotske protestantenes klubb. Celtic er de irskættede katolikkenes klubb.

Spilte i skandalekampen

Riseth spilte i en av de aller verste oppgjørene mellom Celtic og Rangers. Tre spillere, og deriblant han selv, ble utvist da Rangers sikret seriemesterskapet på Celtics hjemmebane i 1999. Riseth ble utvist for å ha kommet altfor sent inn i en takling. Da hadde han allerede gult fra før.

- Jeg tror det var 11 gule og tre røde kort i den kampen. Det var helt vilt, forteller han.

På stillingen 0-0 ble dommeren Hugh Dallas truffet av en mynt i hodet så blodet rant og kampen ble stoppet i fem minutter. Bare sekunder etter at den var sparket i gang igjen dømte Dallas straffespark mot Celtic. Han mente Riseth hadde revet ned australske Tony Widmar. Dermed kom en tilskuer i full fart ned på banen for å ta dommeren. Kampen endte til 3-0 gjestene fra Rangers.

Se høydepunkter fra kampen her. Ekstern link

113 ble arrestert

Etter kampen var det ville kamper mellom de to supportergjengene, og 113 ble arrestert før kvelden var omme.

I 2012 gikk Rangers konkurs og ble flyttet ned på fjerde nivå i skotsk fotball.

- Opprinnelig jublet Celtic-fansen fordi de helst ville vinne alt. Men egentlig har de bare sett frem til at Rangers skulle komme tilbake til toppdivisjonen. Det er disse oppgjørene alt handler om, forklarer Vidar Riseth.

Forrige sesong ble de to lagene trukket mot hverandre i den skotske cupen. Ronny Deilas Celtic var store favoritter, men tapte tilslutt på straffer.

NTB Scanpix

Den tidligere Celtic-spilleren Andy Walker sier til avisen The Daily Record at tapet var det som fikk Celtic-ledelsen til å miste troen på Deila.

- Jeg er ikke helt sikker på om det er riktig. Jeg har vært mer opptatt av at Deila ikke fikk tid til å bygge opp noe ordentlig. Han gjorde det veldig bra i sin første sesong, men klubben solgte unna sine beste spillere uten å fylle på skikkelig, mener Riseth.

Joey Barton fyrer opp

I oppbyggingen til årets første lokaloppgjør har lagets managere oppfordret spillerne sine til å bevare roen og ta dette som hvilken som helst annen kamp. Det er det selvsagt ikke. Rangers fansen får endelig utløp for fire års frustrasjon. Celtic skal bevare plassen som landets beste.

På Rangers spiller urokråka Joey Barton. Duellen mot Celtics dynamo Scott Brown har fått mye fokus foran kampen. På direkte spørsmål om hvordan han ser den kampen i kampen svarte Barton dette nylig til en radiostasjon:

- Han er ikke engang i min liga. Han er ikke i nærheten av å være på det nivået jeg er. Hvis jeg spiller bra, har ikke han en sjanse.

Så mye for å bevare fatningen, altså.

-Akkurat nå er Celtic et hakk bedre, men jeg tror skotsk fotball generelt blir bedre av at rivaliteten nå er gjenoppstått, sier Vidar Riseth.

Mange norske spillere

En rekke nordmenn har spilt for de to skotske klubbene. Henning Berg, Tore André Flo, Thomas Myhre, Ståle Stensaas, Egil Østenstad, Thomas Kind Bendiksen har alle kamper for Rangers mens Kristoffer Ajer, Jo Inge Berget, Harald Martin Brattbakk, Stefan Johansen, Vidar Riseth og Thomas Rogne har representert rivalen.

Ronny Deila hentet Kristoffer Ajer til Celtic, men den tidligere Start-spilleren har ikke fått særlig mye tillit av Brendan Rodgers som overtok etter Deila.

- Jeg er veldig spent på hvordan det vil gå med ham. Han er en ung spiller som de nok vil bygge opp for fremtiden, men han ble altså hentet av en helt annen manager enn den som er der nå. Det er ikke alltid det slår så heldig ut, sier Riseth som svarer slik på om han skal se Celtic – Rangers eller Manchester-oppgjøret:

- Ingen av delene. Jag skal spille NISO Old Stars-turnering på Bislett sammen med bl.a. Roar Strand, Harald Martin Brattbakk, Mini og Arni Gautur Arason.

En kollisjon til der, altså.

Celtic – Rangers vises på TV2 Sportskanalen.