FIFA bekreftet overgangsnekt for Real og Atlético

FIFA forkastet torsdag anken fra Real Madrid og Atlético Madrid, som ikke får registrere nye spillere i de to neste overgangsvinduene.

Det betyr at de spanske storklubbene ikke får anledning til å styrke stallen med nye spillere før i januar 2018. Begge klubber varslet imidlertid nesten umiddelbart at de tar saken videre til Idrettens voldgiftsrett (CAS).

– Vi beklager avgjørelsen på det grunnlag at den er dypt urettferdig og i strid med de mest elementære prinsipper i strafferett, heter det i en uttalelse på Real Madrids nettsted.

– Klubben vil starte prosedyren for å anke saken inn for Idrettens voldgiftsrett med krav om at avgjørelsen blir fullstendig omgjort. Vi føler oss sikre på at denne instansen vil treffe en avgjørelse i vår favør, står det videre.

Mindreårige

Klubbene straffes for uregelmessigheter i signering av spillere under 18 år. Så unge spillere kan bare i spesielle tilfeller, og med velsignelse fra en spesiell FIFA-komité, overføres til klubber i andre land.

– FIFAs ankekomité har besluttet å avvise ankene fra de spanske klubbene Atlético Madrid og Real Madrid og å bekrefte i sin helhet avgjørelsene tatt av FIFAs disiplinærkomité i sakene som gjelder beskyttelse av mindreårige spillere, heter det i en uttalelse fra FIFA.

Atlético påstår i en uttalelse at klubben hadde fått slik velsignelse før spillerne det gjelder ble signert.

Handlet i sommer

Overgangsnekten ble ilagt i januar, men ved å anke unngikk klubbene at straffen ble iverksatt i sommervinduet.

Atlético var aktiv på overgangsmarkedet i det vinduet og hentet blant andre Kévin Gameiro fra Sevilla og Nicolas Gaitan fra Benfica. Real Madrid var mindre aktiv, men hentet Álvaro Morata tilbake fra Juventus.

Dersom straffen blir stående, får ikke Real og Atlético signere nye spillere verken i januar neste år eller i sommervinduet etter sesongen. (©NTB)

