Fotballtidskrift: Norden lovet EM i bytte mot stemme

Josimar hevder Norden er lovet EM i 2024 eller 2028 for å støtte Aleksander Ceferin i UEFAs presidentvalg.

Tidskriftet, som kommer ut en gang i måneden, skriver at Norden har blitt lovet å få arrangere EM i løpet av de neste 12 årene i bytte mot en stemme på slovenske Ceferin. Svenske Karl-Erik Nilson skal også få bli visepresident og en plass i UEFAs eksekutivkomité. Det kommer frem over 18 sider i utgaven som kommer ut tirsdag, skriver TV 2.

Siem sier til Fædrelandsvennen at Josimars påstander ikke stemmer.

- Nei, det gjør det ikke. Jeg burde ikke sagt så mye om dette nå siden jeg ikke jobber i NFF lenger, men la det være klart. Hestehandler og lovnader til Norden er bare tull. Det stemmer ikke. Terje Svendsen og de andre sier alle det samme. Alle benekter at dette er sant, men det er ikke interessant. En EM-søknad for eksempel må du ha statsgaranti før det engang kan søkes. Og så er det liksom lovet allerede. Det er bare tull, sier Siem til Fædrelandsvennen.

Valg 12. september

Siem mener mange ønsker Ceferin inn fordi han ikke har sittet i noen komiteer i UEFA og FIFA tidligere.

- Etter Platini kom det en ny diskusjon i alle land om ny UEFA-president. Van Prag ble sett på som god kandidat men kan kun sitte i to år. Det var mange som mente at man trengte en ny og yngre leder som ikke har sittet i i UEFA eller FIFA før. Da landet mange på Ceferin, men han ville ikke stille. Norden var først ut offentlig med å be han stille.

Bratseth fjernes fra etisk komité: - Komplett uforståelig

Det skal velges ny UEFA-president 12. september i Athen. I tillegg til slovenske Aleksander Ceferin ønsker nederlandske Michael van Praag og spanske Ángel Maria Vilar også vervet. For øyeblikket er Ceferin president i det slovenske fotballforbundet.

NTB Scanpix

Den forrige UEFA-presidenten, Michael Platini, trakk seg etter brudd på FIFAs økomiske regler.

Norges Fotballforbund publiserte en pressemelding i juni, hvor Ceferin ble støttet av Norge, Sverige, Finland og Danmark.

Svendsen avviser

Fotballpresident Terje Svendsen at de ikke har lovet noen stemme.

– Vi har støttet at han stiller som kandidat, det er det, sier Svendsen til Josimar.

Presidenten hevder han ikke har lovet bort noen stemme.

– Nei, vi har bare støttet hans kandidatur, og så sa vi samtidig i den pressemeldingen at vi vil møte alle kandidatene til et intervju i sluttfasen for å gi et grunnlag for hvem jeg skal stemme på, sier Svendsen.

Til TV 2 avviser han at Norden har en lovnad om å arrangere EM i fremtiden.

Siem forundret

Ifølge Josimar er Ceferin og FIFA-president Gianni Infantino nært alliert. Bladet hevder at Siem skal ha vært en mellommann for å sikre Ceferin stemmer under et treff i italienske Milano 28. mai. Da var Siem fortsatt generalsekretær i NFF.

- Møtet var mellom Ceferin og presidentene, og jeg var invitert inn i en bolk for å informere om at jeg skulle slutte i NFF. Med Ceferin i rommet sa jeg at jeg personlig mente at han var en leder UEFA trengte. Jeg sa også fra at jeg ikke snakket for andre enn meg selv og at det er presidentene som må avgjøre og som sitter på stemmeseddelen, skriver Siem i en SMS til Josimar.

- Jeg hadde jo over tid på oppdrag fra NFF drevet lobby for Ceferin, det er riktig. Men det begynte altså nærmere to år før. Det hadde ingenting med det Josimar skriver å gjøre. Jeg begynte i FIFA 18. juli i år. Infantino visste ikke at jeg var i Milano engang. Du blir maktesløst. Hvordan i all verden kjenner Josimar til mine samtaler med Gianni? Han har aldri nevnt dette engang, og har ikke noe med UEFA-valget å gjøre. Det er sannheten, men det er ikke interessant og det forundrer meg veldig, utdyper Siem til Fædrelandsvennen.

Til VG avviser FIFAs mediesjef Delia Fischer at Siem hadde ærend på dette møtet for FIFA.

Siem mener sin gamle arbeidsgiver NFF gjør lurt i å gå for Ceferin for å utjevne forskjeller i den internasjonale fotballen.

- Jeg synes Norges Fotballforbund og de nordiske landene skal få være stolte av å ta en kamp der det blir vanskeligere for de mindre landene. Du ser det på den nye Champions League-ordningen. De store landene tar mer og mer. Ceferin er en motvekt som vil åpne flere muligheter for mindre land. Det er helt uforståelig at det blir sett på som skittent spill at Norge støtter han, forteller Siem.

- Ut av løse luften

Svenske Karl-Erik Nilson, som ifølge Josimar er lovet å bli visepresident og plass i eksekutivkomiteen, avviser også at Norden har blitt lovet EM og at han blir visepreisident og får plass i eksekutivkomiteen.

- Alt dette er tatt ut av løse luften. Ingen har gitt garantier om EM. Når det gjelder eksekutivkomiteen avgjøres plassene der av UEFAs 55 medlemsland, som skal stemme over det på kongress i Finland neste år. Ingen enkeltindivid kan love noen plass i den komiteen, sier Nilsson til svensk TV 4.

Det er ikke bare UEFA som har vist seg å ha store problemer i ledelsen tidligere. Den tidligere FIFA-presidenten Sepp Blatter ble utestengt fra fotball i seks år. Årsaken var at det kom fram at han sto bak en pengeoverføring på rundt 17 millioner kroner til tidligere UEFA-president Michel Platini.

Siem sier han trives i den nye FIFA-jobben som rådgiver for president Gianni Infantino.

- Det er veldig spennende å prøve og endre dette. Vi har kommet ganske langt. Vi jobber hardt med å få realitet i reformer. Det går på det som har vært kjent rundt demokratiske problemer tidligere. Ting har ikke vært etter boken i FIFA før, og det er det manifestet til Gianni prøver å endre, forteller Siem.