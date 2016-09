Islands EM-helter tok sterkt bortepoeng

UKRAINA-ISLAND 1-1 (VM-kvalifisering):

- Island jobbet hardt igjen, men ikke helt det merke vi er vant til å se dem. De burde tatt ledelsen 2-0, men det er et greit resultat for Island. Ukraina var bleke, mener Bengt Eriksen, ekspert i MAX sitt studio.

Målene ble satt inn av Alfred Finnbogason og Andriy Yarmolenko.

Ble EM-helter

Lars Lagerbäcks gutter sendte Islands befolkning til himmels under sommerens fotball-EM da de senket England i åttedelsfinalen og vant 2-1. Englands landslagstrener Roy Hodgson trakk seg umiddelbart etter nederlaget. I den britiske pressen ble England latterliggjort etter kampen. I kvartfinalen tapte Island for vertsnasjonen Frankrike.

Siden har Heimir Hallgrímsson tatt over jobben som islandsk landslagstrener etter Lagerbäck. Island fortsatte oppturen i åpningen i Ukraina på Stadion NSK Olimpiyskiy i Kiev, hvor det ble spilt uten tilskuere grunnet UEFA-straff til ukrainerne for bråk tidligere.

Etter kun fem minutter fikk Alfred Finnbogason to forsøk, og Augsburg-spissen fikk satt ballen i mål på det andre forsøket til 1-0. Det var tidligere Viking- og Bodø/Glimt-spiller Birkir Bjarnason (nå i Basel) som sto for assisten.

Ti minutter senere burde Jon Dadi Bödvarsson (også han tidligere Viking-spiller, nå i Wolverhampton) doblet ledelsen, men bommet utrolig nok på en gigantisk dobbeltsjanse.

Dårlig keeperspill

I motsetning til Island hadde Ukraina et trist mesterskap i Frankrike. Laget dro hjem uten å score et eneste mål.Deres tre kamper endte med 0-2-tap for Nord-Irland og Tyskland, og 0-1-tap for Polen.

Nå har laget fått ny trener, og det er ikke en hvem som helst i Ukraina. Andrij Sjevtsjenko har tatt over styrespakene for Ukraina. I sin landslagskarriere lagde han 48 mål på 111 kamper. Han var også en av Europas giftigste måljegere for AC Milan på starten av 2000-tallet.

Like før pause utlignet Ukraina til 1-1 foran de tomme tribunene ved Andriy Yarmolenko. Midtstopper

Yaroslav Rakitskiy fyrte av fra langt hold, og keeper Hannes Thor Halldorsson fikk store problemer. Den tidligere Bodø/Glimt-målvakten ble straffet av Yarmolenk som satte inn returen. Samtidig var Island bare ti spillere på banen, fordi dommeren lot seg ikke vente på at Hallgrímsson skulle gjøre et bytte.

Straffebom

Halldorsson rettet litt av inntrykkte opp igjen da han gjorde en god redning etter 80 minutter. Ukraina fikk en gylden mulighet til å gå i ledelsen etter 83 minutter da de fikk tildelt straffespark, men lagets kanskje største stjerne Yevheniy Konoplyanka misbrukte muligheten. Schalke-spilleren sendte Halldorsson feil vei, men skuddet gikk i stolpen og ut.

Island var nære en avgjørelse på kampen ved slutten på dødball, men det ble blåst frispark til Ukrainas keeper Andriy Pyatov fikk frispark. Kampen endte dermed 1-1, og Island fikk en brukbar start på VM-kvaliken.

Berisha-scoring

I Islands gruppe møttes Kosovo og Finland mandag kveld. Valon Berisha skulle vært med i Norges landslagstropp til kampene mot Hviterussland og Tyskland, men snudde og valgte å spille for Kosovo. På 20 kamper for Norge klate han aldri å score ett mål, men for Kosovo utlignet han til 1-1 på straffespark i hans første offisielle kamp. Det ble også sluttsresultatet.

NTB Scanpix

I den siste kampen i gruppe I endte det 1-1 også mellom Tyrkia og Kroatia. Målene kom ved Ivan Rakitic og Hakan Calhanoglu.

Italia og deres nye sjef Gianpero Ventura fikk en god start på VM-kvaliken. Italia slo Israel 3-1 etter mål av Graziano Pelle, Antonio Candreva og Ciro Immobile. Isreals scoring kom ved Tal Ben Chaim. Italienerne har nå spilt 51 kamper på rad i EM- og VM-kvalifisering uten å tape.

Spania scoret åtte

Spania sto for en storseier av de sjeldne i Julen Lopeteguis debut som landslagstrener. De ga seg ikke før det sto hele 8-0 hjemme mot stakkars Liechtenstein. Målene ble satt av Diego Costa (2), David Silva (2), Alvaro Morata (2), Sergi Roberto og Vitolo på Estadio Reino de Leon. Hele syv av nettsusene kom etter hvilen.

Wales fortsetter oppturen etter EM-semifinalen. Hjemme mot Moldova ble det hele 4-0-seier. To av målene ble signert av Gareth Bale. Han har nå scoret syv av Wales' siste ti scoringer i kvalifiseringsspill.

På grunn av mye regnvær ble Albania-Makedonia avbrutt i sluttminuttene på stillingen 1-1. De siste 13 minuttene vil bli spilt tirsdag.