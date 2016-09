Nå har amerikansk fotball adoptert «Island-klappen»

Island ble EMs store overraskelseslag. Men minst like imponerende som fotballaget i seg selv, ble signatur-heiaropet.

Den fryktinngytende «viking-klappen» gikk verden rundt, og ble også lagt merke til på det amerikanske kontinent.

Nå har landets desidert største idrettsliga adoptert klappen. Minnesota Vikings innvier nemlig sitt nye stadion natt til mandag, og i den forbindelse lanserer de også sitt nye signatur-heiarop.

Skol

Som er sterkt inspirert av Islands viking-klapp. Men mens islenderne utbrøt en slags «ho»-lyd, vil Minnesota Vikings-fansen utbryte ordet «skol» (som betyr skål) ifølge klubbens nettsider.

Reuters

Som en del av lanseringen vil også kapteinen på det islandske landslaget, Aron Gunnarsson dukke opp. Det samme vil islendingen som spiller rollen som fryktinngytende «The Mountain» i tv-serien Game of Thrones, Thor Björnsson.

I en promovideo publisert på sin Facebook-side varsler Minnesota Vikings at en ny tradisjon startes natt til mandag, når de møter rivalen Green Bay Packers til dyst.

Fansens forslag

Klubben prøver uten tvil å skape en stor opplevelse for de tilreisende på åpningen av den nye U.S. Bank Stadium, som tar 73 000 tilskuere.

- Vi håper at når folk går, enten vi vinner eller taper, så tenker de at «dette var litt av en opplevelse». Det er den første vanlige ligakampen på U.S. Bank Stadium noensinne, og vi har et ansvar for å lage et minneverdig arrangement. Ikke bare kampen, men også underholdningen, sier Bryan Harper til Minneapolis Star Tribune.

Reuters

Han er klubbens visepresident for innholdsproduksjon. Harper forteller at det først og fremst var fansen som lanserte ideen om å adoptere islendingenes heiarop.