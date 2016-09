Påtalenemda:  - Ingen tiltale mot Hallén og Siem

Tidligere fotballpresident Yngve Hallén og generalsekretær Kjetil Siem har den siste tiden vært under påtalenmda i NFF sin lupe, etter at fotballmagasinet Josimar hevdet at Siem skal ha drevet lobbyvirksomhet for slovenske Aleksander Ceferin.

Ceferin ble i forrige uke valgt som ny UEFA-president, og Josimar hevdet at Siem drev lobbyvirksomhet etter instruks fra Yngve Hallén.

For Kjetil Siems vedkommende finner påtalenemnda det klart at det ikke er grunnlag for påtale.

For Yngve Hallens vedkommende finner påtalenemnda ikke tilstrekkelig grunnlag for påtale, heter det i en pressemelding fra påtalenemda.

Nemda skriver at de har hentet inn redegjørelser fra Hallén, Siem og samtlige medlemmer av dagens forbundsstyre, samt ett tidligere styremedlem. I tillegg har man brukt aktuelle styreprotokoller.

Videre heter det at et viktig spørsmål har vært om instruksen til å jobbe for å få Ceferin som UEFA-president var forankret i forbundsstyret.

«Etter de undersøkelser som er foretatt må det konkluderes med at det ikke foreligger noe styrevedtak eller klar fullmakt som bekrefter en slik instruks. Heller ikke at styret har gitt sin klare tilslutning til at generalsekretæren, eller presidenten, skulle arbeide eller ha en aktiv rolle for å sikre Ceferins kandidatur som UEFA president.» står det å lese i pressemeldingen.

«På bakgrunn av mottatte opplysninger og dokumentasjon kan det således ikke utelukkes at daværende president er gitt et slikt mandat, eller har oppfattet at han hadde et slikt mandat, til å instruere tidligere generalsekretær. Denne tvilen får betydning for påtalenemndas konklusjon i forhold til Yngve Hallen» heter det videre.