Presidentkandidat i harnisk etter påstandene om EM-lovnad til Norden: - Det er sjokkerende

Ifølge fotballtidsskriften Josimar skal de nordiske landene Norge, Sverige, Finland og Danmark ha fått lovnader om EM-sluttspillet i 2024 eller 2028 som takk for at de støtter den slovenske kandidaten Aleksander Ceferin ved presidentvalget i UEFA.

Josimar skriver også at de har flere uavhengige kilder på at Sveriges fotballpresident Karl-Erik Nilsson skal ha blitt lovet en plass i UEFAs eksekutivekomite fra 2017, samt at han skal bli UEFAs nye visepresident.

- Dette er ikke bra nyheter, det er sjokkerende. Jeg går ut i fra at de har veldig bra informasjon. Jeg ble forbløffet da jeg leste om disse opplysningene, sier Michael van Praag til den svenske avisen Aftonbladet om Josimars avsløringer.

Van Praag er en av Ceferins motkandidater. I tillegg til den rutinerte fotballpresidenten i Nederland, stiller også spanske Ángel Maria Villar Llona som en kandidat til å erstatte utestengte Michel Platini til toppvervet i UEFA.

Fikk støtte uten valgprogram

Slovenske Ceferin er et relativt ubeskrevet blad i internasjonal fotball. Det vakte derfor oppsikt da Norges Fotballforbund, sammen med forbundene i Sverige, Danmark og Finland, allerede 3. juni i år sendte ut en pressemelding om at de støtter Ceferins kandidatur.

Den pressemeldingen kom før sloveneren faktisk hadde tatt en endelig avgjørelse på om han ville stille som kandidat til valget. Han hadde heller ikke offentliggjort et valgprogram.

Fem dager etter at Norge, Sverige, Danmark og Finland hadde bekreftet sin støtte, kom det en pressemelding fra teamet rundt Ceferin. Der ble det hevdet at ytterligere 14 nasjoner ønsker ham som ny president i UEFA, blant dem stormakten Russland.

- Jeg kjente ikke til den russiske koblingen og hvordan Russland har brukt de nordiske landene for å lansere Alksander Ceferin. Hvis dette stemmer, så er vi tilbake til de den gamle skolen på hvordan man løser saker i UEFA og FIFA. Og det er jo akkurat slike ting vi vil bli kvitt, sier van Praag til Aftonbladet.

Siem var bindeledd

Kjetil Siem, strategisk rådgiver for FIFA-president Gianni Infantino, skal ha vært helt sentral i jobben med å løfte fram Ceferin.

Ifølge Josimar har Siem vært et bindeledd mellom Ceferin og Infantino for å sikre førstnevnte støtte fra de nordiske fotballpresidentene. Dette skal ha blitt kjent under et møte i forbindelse med mesterligafinalen 28. mai.

Infantino og Ceferin skal ha et tett forhold, og det spekuleres nå i om de nordiske landene har blitt brukt for å sette sloveneren i et bedre lys.

Siem bekreftet mandag at han støtter Ceferin som ny president, men han avviser blankt at det hele dreier seg om avtaler på bakrommet og skittent spill.

- Jeg burde ikke sagt så mye om dette nå siden jeg ikke jobber i NFF lenger, men la det være klart. Hestehandler og lovnader til Norden er bare tull. Det stemmer ikke. Terje Svendsen og de andre sier alle det samme. Alle benekter at dette er sant, men det er ikke interessant. En EM-søknad for eksempel må du ha statsgaranti før det engang kan søkes. Og så er det liksom lovet allerede. Det er bare tull, sa den tidligere generalsekretæren i NFF til Fædrelandsvennen mandag kveld.

Det samme sier Karl-Erik Nilsson, Sveriges fotballpresident.

- Jeg mottar disse opplysningene med et stor smil om munnen. De er selvsagt tatt ut av løse luften, hevder Nilsson overfor Fotbollskanalen.

Også Danmarks fotballpresident Jesper Møller er avvisende til avsløringene om skittent og avtalt spill.

- Selvfølgelig har vi ikke blitt lovet noe. Det kan vi ikke. Det kreves 28 stemmer i UEFA for å få være vertskap for EM, og det samme gjør seg gjeldene om man skal han en plass i eksekutivekomiteen, sier Møller til danske Ekstrabladet.

Presidentvalget i UEFA avholdes på en kongress i Athen 14. september.