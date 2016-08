Sesongen er langt fra over, men Eikrem er allerede historisk i Sverige

Midtbanespilleren har vært i storslag i den svenske toppserien denne sesongen. Den tidligere Molde-spilleren har vært svært viktig for Malmö som kjemper om seriegull.

Da de lyseblå sikret tre viktige poeng i gullstriden søndag, var Eikrem nok en gang i en av hovedrollene. 26-åringen var nest sist på ballen da tidligere Vålerenga-spiss Vidar Ørn Kjartansson satte inn 1-0 borte mot GIF Sundsvall.

Det var Eikrems 15 målgivende pasning i serien denne sesongen. Ifølge Malmö FF er det ny svensk rekord - og det gjenstår fortsatt en tredjedel av sesongen.

- Ingen har slått flere målgivende pasninger på en sesong siden man begynte å føre statistikk i 2001, skriver klubben på Twitter.

- Assisten ble slått - selvsagt - av Eikrem, skriver Malmö om Kjartanssons matchavgjørende scoring.

Midtbanespilleren med fortid i blant annet Manchester United og Cardiff ble utelatt fra Per-Mathias Høgmos landslagstropp nylig. Det forsto de lite av i Sverige.

- Jeg spurte ham hvorfor han ikke ble tatt ut, men han visste ikke. Jeg synes at han har gjort det så bra at han i det minste bør være en de titter på. Jeg synes at det er litt trist for Magnus, men han landslagssjefen har sikkert mange bra spillere, sa trener Allan Kuhn.