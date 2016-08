Siste nytt om Ødegaard bekymrer ekspertene: - Real Madrid ville ha en ny Messi

I år har vi fått nok en sommer preget av rykter rundt det norske stortalentet Martin Ødegaard. Med fire dager igjen av overgangsvinduet, har imidlertid ikke 17-åringen flyttet på seg ennå.

Lenge tydet mye på at Ødegaard var på vei ut på lån. Først virket en overgang til tysk fotball sannsynlig, men så dukket den franske klubben Rennes opp som et alternativ.

Rennes-treneren Christian Gourcuff bekreftet at Ødegaard var på vei 16. august. Så kom kontrabeskjeden. Utlånet strandet, på grunn av FIFAs regelverk rundt internasjonale overganger med mindreårige spillere.

AP

Real Madrid etterforskes allerede av FIFA for klubbens praksis rundt unge spillere, og skal angivelig ikke ha ønsket å risikere nye reprimander som følge av et utlån av Ødegaard, som er krevende å gjennomføre juridisk all den tid nordmannen ikke har fulgt 18 år ennå.

Blir trolig i Castilla

Et utlån til en annen spansk klubb ble foreslått som en mulighet, blant annet av fotballeksperten Petter Veland. Siste nytt er imidlertid at Ødegaard trolig blir i Real Madrid Castilla til januar, da han har fylt 18 år.

Det er det hvert fall konsensus om i spanske sportsmedier. Radiokanalen Onda Cero hevdet tidligere denne uken at Ødegaard nå kan måtte vente med å forlate Real Madrid til januar.

REUTERS/Heino Kalis

Det er også inntrykket til Santi Siguero, som følger Real Madrid tett for storavisen Marca.

- Det er mulig han blir i Castilla til januar. Det er det siste de (kilder innad i klubben, journ. anm.) har fortalt oss, sier Siguero til Aftenposten.

Ifølge Siguero hadde Ødegaard en klar tanke om at et utlån til Bundesliga var det beste for utviklingen hans denne høsten.

Ødegaards agent Tore Pedersen har ikke besvart Aftenpostens henvendelser vedrørende 17-åringens klubbfremtid. Pedersen har flere ganger tidligere gjort det klart at han «ikke kommenterer rykter».

- Real Madrid ville ha en ny Messi

Veien til førstelaget virker fortsatt lang for Martin Ødegaard, som kun har én offisiell kamp for hovedstadslagets beste menn. Den kom i mai 2015, med Carlo Ancelotti som manager. Etter at Zinedine Zidane tok over hovedansvaret, har ikke Ødegaard fått spille en obligatorisk kamp.

Flere Real Madrid-kjennere er bekymret for Ødegaards utvikling, spesielt dersom han nå må fortsette i Castilla.

Mange har nemlig tått til orde for at Ødegaard er tjent med et utlån i denne fasen av karrièren. Tidligere denne uken skrev for eksempel Ed Malyon, som dekker sør-europeisk fotball for den britiske avisen The Mirror, på sin Twitter-konto at Ødegaard ville være «fortapt» uten et utlån i sommer.

Mandag uttalte landslagssjef Per-Mathias Høgmo, som vraket Ødegaard fra sin seneste tropp, til Nettavisen at «det viktigste» for 17-åringen er å forlate Castilla og spille A-lagsfotball.

NTB scanpix

Bekymringen for hvorvidt tredje nivå i Spania er en god nok kamparena for Ødegaard er ikke ny. Valget av Real Madrid, og i praksis spill for Castilla, vekket oppsikt allerede da overgangen ble et faktum.

Den franske journalisten Frédéric Hermel, som har fulgt Real Madrid i over 20 år, er ikke imponert over utviklingen til det norske stjerneskuddet.

- Fremgangen hans er ikke veldig bra, fordi han ikke følger rådene (fra trenerapparatet, journ. anm.). Real Madrid ønsket egentlig å kjøpe en ny Messi. De satset på en ung mann i håp om at han skulle bli den beste spilleren i verden, sier Hermel på programmet l'After Foot på radiokanalen RMC.

Ny kontrakt

Hermel fremmer også påstander om at nordmannen har mye høyere lønn enn sine lagkamerater, og at han har vært lite lysten på å trene med Castilla.

Real Madrid virker imidlertid å ha en helt annen oppfatning enn Hermel. Klubben har nemlig tilbudt Ødegaard en ny kontrakt som varer ut 2021, ifølge Marca.

Ødegaard kan nå bli en viktig brikke for Real Madrid Castilla - hvert fall frem til januar. Laget har et klart mål om å rykke opp til Segunda División denne sesongen.

Ødegaard blir også å se i viktige kvalifiseringskamper for U21-landslaget - mot Bosnia-Hercegovina og England - 29. august og 7. september.

Real Madrid-talentet ble nemlig utelatt fra Per-Mathias Høgmos A-lagstropp.