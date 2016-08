Storklubben har tilsynelatende sansen for norske spillere. Nå kan enda en være på vei

Omar Elabdellaoui (24) har spilt for Olympiakos siden 2014. Forrige uke bekreftet den greske storklubben i tillegg signeringen av Tarik Elyounoussi (28).

Men Olympiakos gir seg ikke der, skal vi tro gresk presse. Nå kan nemlig enda en norsk spiller, Alexander Tettey (30), være på vei inn dørene på Georgios Karaiskakis Stadion i havnebyen Pireus.

Det er nettstedet gazzetta.gr som skriver at Olympiakos vurderer å hente Tettey.

Den greske avisen skriver at en mulig signering av Tettey kan avhenge av om hvorvidt midtbanespilleren Luka Milivojevic (25) forlater Olympiakos i sommer. Serberen skal blant annet være ønsket av storklubben Zenit St. Petersburg, ifølge russiske medier.

- Interessert også i RBK-dagene

Den tidligere Rosenborg-spilleren har spilt for Norwich i fire sesonger etter overgangen fra franske Rennes. Trønderen har startet alle de fem første kampene i Championship-sesongen.

Det er kun en måned siden Tettey signerte en ny kontrakt med Norwich.

- Jeg er veldig fornøyd med å ha skrevet under på en ny avtale. Norwich har gitt meg tillit i hele min tid her. Jeg skal gjøre alt for å hjelpe klubben tilbake til Premier League, sa Tettey da.

Gazzetta mener også å vite at Olympiakos har vurdert Tettey flere ganger tidligere, også da han spilte i Rosenborg.

Olympiakos er den største klubben i Hellas og har vunnet seriemesterskapet hele 43 ganger. Klubben pleier også å være med i Champions League, men røk ut av tredje kvalifiseringsrunde i år, og skal derfor spille i Europa League.

Tettey er for øyeblikket på landslagssamling i forkant av kampene mot Hviterussland og Tyskland.