UEFA-presidenten raser mot norsk blad - truer med søksmål

Den slovenske advokaten Alexander Ceferin ble 14. september utropt som ny president i det europeiske fotballforbundet (UEFA). Valget av Ceferin kom imidlertid ikke uten kontroverser.

Ceferin har vært gjenstand for en rekke kritiske medieoppslag fra den internasjonale sportspressen. Blant kritikerne er det norske fotballtidsskriftet Josimar, som anklaget Ceferin for å ha forfalsket CV-en sin i en artikkel.

Det er nettopp den anklagen som nå får Ceferin til å truse med å saksøke Josimar. Det er Sky Sports-journalisten Kaveh Solhekol som viderebringer trusselen fra Ceferin, som også skal ha kalt Josimars artikkel «fullstendig latterlig».

- Vi føler oss veldig trygge på alt vi har publisert. Vi mister ikke nattesøvnen av dette, sier redaksjons- og markedsansvarlig i Josimar Håvard Melnæs til Aftenposten.

Det er ikke første gang Josimar får kritikk. Du kan lese hvorfor Ole Gunnar Solskjær boikotter fotballmagasinet her.

Hevdet Ceferin løy om styreverv

Josimars anklager mot Ceferin dreier seg om bakgrunnen for at han ble valgt til fotballpresident i hjemlandet Slovenia i 2011. På det tidspunktet skal regelverket i slovensk fotball ha vært at fotballpresidenten måtte ha fem års erfaring med styreverv innen fotballen.

Josimar fremmet imidlertid opplysninger om at Ceferin ikke hadde oppfylt dette kravet. Ceferin påberopet seg tilknytning til tre forskjellige klubber, men Josimar hevdet at den nåværende UEFA-presidentens tilknytning til disse klubbene enten var overdrevet eller oppspinn.

Klubbene Ceferin hevder å ha sittet i styret til futsalklubben KMN Svea Lesna Litaja og fotballklubbene FC Ljubljana Lawyers og NK Olimpija Ljubljana. Fotballtidsskriftet skrev at «flere uavhengige kilder» hadde bekreftet opplysningene om at Ceferin lyver om sin egen bakgrunn.

I tillegg gikk presseansvarlig i NK Olimpija Ljubljana Aljosa Vekic ut og avviste Ceferins påstander. Ifølge Josimars Twitter-konto sier presidenten i KMN Svea Lesna Litija, Samantha T. Lovse, at Ceferin kun var et «aktivt medlem» av futsalklubben. Han skal altså ikke ha sittet i styret der heller.

MER OM CEFERIN: Har lovet å slåss med gigantklubbene.

Har ikke hørt noe fra Ceferin

Håvard Melnæs forteller at Josimar ikke hadde hørt noe om Ceferins trusler om søksmål før mandag ettermiddag.

- Vi har ikke hørt noen ting fra ham. Og det tror jeg heller ikke vi kommer til å gjøre, sier Melnæs.

- Tror du han bløffer?

- Det vet jeg ikke. Folk under press truer gjerne med søksmål. Vår erfaring er at det ofte er tomme trusler.

Josimar ble utgitt for første gang i 2009. Fotballbladet er oppkalt etter den høyrebacken Josimar Higino Pereira som blant annet spilte for det brasilianske landslaget i 1986-VM.

Dette synes Kasper Wikestad om kallenavnet «Skrikestad» - få med deg denne ukens Aftenpodden Sport: