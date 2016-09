Fotballjentene vant landskamp utrolige 10-0

Norge-Kasakhstan 10-0

Norges fotballkvinner høvlet over Kasakhstan i EM-kvalifiseringen og vant 10-0.

Det sto 3-0 allerede etter 11 spilte minutter, og til pause var det 7-0.

I 2. omgang giret Norge ned på tempoet, og det ble ikke like mange mål ut av det.

Vi fulgte kampen: Norge scoret seks mål på 28 minutter

– Vi er veldig fornøyde. Vi hadde lyst til å gjøre en ordentlig god kamp. Energien spillerne viste var herlig å se, og vi fikk til mye av det vi ønsket å få til. Ikke minst har vi spillere som har spisskompetanse på høyt nivå, oppsummerte landslagssjef Roger Finjord overfor NTB etter kampen.

Norges keeper Ingrid Hjelmeseth spilte sin landskamp nummer 104 og har vel sjelden hatt en roligere kveld på jobben.

Tilbake fra skade

Noe av det mest gledelige for Norge og landslagstrener Roger Finjord var at langtidsskadde spillere som Caroline Graham Hansen og Ingvild Isaksen var tilbake.

Førstnevnte spilte de første 58 minuttene og scoret ett mål, mens Isaksen spilte de siste 32 minuttene som innbytter og scoret ett mål hun også.

Svein Ove Ekornesvåg, NTB Scanpix

– Ingvild kommer inn og scorer att på til et mål. Hun har hatt en veldig fin uke. Det er gøy å ha henne tilbake igjen, sa Finjord.

Isaksen har vært skadd i et og et halvt år, og i Molde slo hun til med 8-0-scoringen bare ni minutter etter at hun ble byttet inn.

Hvert sitt mål for søstrene Hegerberg

Isabell Herlovsen ble norsk tremålsscorer. Totalt har Herlovsen 47 landslagsmål. Marianne Pettersen er Norges mestscorende landslagsspiller gjennom tidene med sine 66 fulltreffere.

– Tallene sier jo egentlig sitt. Vi fikk øvd på angrepsspillet, og i første omgang var det veldig bra. I andre omgang ville kanskje folk litt mye på egenhånd, og sånn blir det når man leder 7-0. Alt i alt en god kamp, oppsummerte Herlovsen overfor NTB etter kampen.

Kaptein Maren Mjelde scoret to mål før hun ble byttet ut, mens søstrene Ada og Andrine Hegerberg fra Sunndalsøra scoret ett hver. Sistnevnte scoret sitt første på landslaget.

Debutant og midtstopper Stine Pettersen Reinås tegnet seg også på scoringslista.

Norge var for lengst klar for EM-sluttspillet før torsdagens kamp, og slik sett var oppgjøret i Molde uten betydning.

Mandag venter gruppens kanskje svakeste lag Israel i den siste kvalifiseringskampen. Ett poeng der betyr at Norge er gruppevinner foran Østerrike.

(©NTB)