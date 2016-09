«Hadde Monica vært mann, ville ting sett veldig annerledes ut for henne. Det gjør meg utrolig trist.»

KOLBOTN-LSK KVINNER 2-6

SOFIEMYR: Det var tilslutt aldri noen tvil om hvem som skulle til cupfinalen, 6-2 til LSK Kvinner over Kolbotn taler sitt tydelige språk. Monica Knudsen leder dermed de gule og svarte i cupfinale for tredje år på rad, og er også i ferd med å sikre det fjerde seriemesterskapet på fem år.

Likevel, etter sesongen er det slutt. Rammene i norsk kvinnefotball er ikke gode nok til at trebarnsmoren får den stabiliteten og tryggheten hun ønsker for videre satsing. Og selv om resultatene og skussmålene er fantastiske, tilbudene om å trene en herreklubb uteblir.

- Jeg har ikke nok lovord til å beskrive hvor flink hun er. Jeg blir utrolig trist av å tenke på at hun ikke skal være trener neste år, det er et stort tap for norsk fotball, sier Lene Mykjåland.

Midtbanespilleren var søndag nok en gang strålende, og spiller kanskje sin aller beste fotball i karrieren i det som blir hennes siste sesong.

- Jeg tror at om Monica hadde vært mann eller trener for et herrelag ville ting sett veldig annerledes ut for henne. Det gjør meg utrolig trist, legger Mykjåland til.

Sørlendingen skryter Knudsen opp i skyene for jobben hun har gjort med LSK-spillerne, de personlige egenskapene og den faglige kompetansen.

- Hun klarer å få oss til å ta nye steg hele veien, og det er veldig godt gjort som trener. Vi var mange som kom til klubben ganske gamle og trodde nok at vi var litt utlært, men så har vi alle utviklet oss og lært mye. Det er ikke bare individuelt, men også kollektivt. Hun er helt spesiell.

Varfjell, Fredrik

Forutsigbarhet og muligheter

Knudsen selv understreker at hun fortsatt har ambisjoner som trener, men at det var en totalvurdering som gjorde at hun i sommer valgte å takke ja til en jobb som fotballtrener på Norges Toppidrettsgymnas (NTG).

- Det handler selvsagt om forutsigbarhet og hvilke muligheter som ligger der. Per nå er det litt slunkent og usikkert, og jeg er jo en voksen dame blitt, og trenger å tenke på mer enn bare meg selv. Da er det ikke duket for noe mer akkurat nå, men jeg håper jo at jeg på sikt kan få holde på med fotball, sier hun.

LSK Kvinner har gjennom flere år tilbudt spillerne en hverdag som halvprofesjonelle spillere. Hun har hatt Hege Riise som assistent, men nå ser det vanskelig ut å få opprettholdt to fulltidsstillinger som trenere. Det er også usikkerhet rundt hvilke spillere som blir med videre og hvilke rammer de får.

- Som fotballtrener har du lyst til å ha et team å jobbe i, og du har lyst til å ha spillere som kan bruke tid på det, sier Knudsen, som får Riise som sin etterfølger i hovedtrenerjobben.

Som NTG-lærer får hun langt yngre spillere å jobbe med, samtidig som hverdagen blir mer forutsigbar og strukturert.

- Når jeg har vært med på det vi har hatt i LSK nå, så er det vanskelig å gå helt tilbake til amatørenes verden og trene hver kveld. Det er helt uaktuelt for meg nå, sier hun.

Varfjell, Fredrik

Finjord: - De har skapt en egen stil

Landslagssjef Roger Finjord synes det er veldig leit at Knudsen gir seg som LSK-trener.

- At hun nå følte at usikkerhet på rammene videre og hva som ville komme, samtidig som det var en trygghet i å velge NTG, skal vi ha respekt for. Samtidig tror jeg ikke vi har sett henne på en sidelinje for siste gang, sier han.

Han mener norsk fotball i Knudsen og Riise har fått frem en kvinnelig duo som har evnet å skape en egen stil med LSK, to dyktige trenere som har jobbet steinhardt.

- Jeg har fulgt dem og vet hvordan de jobber. Det er dønn seriøst, ordentlig og de er opptatt av detaljer og av å nærme seg det internasjonale nivået.

Varfjell, Fredrik

Kompetansen bør benyttes

Mykjåland mener hun aldri har vært på et lag som har vært mer samspilt, med så mange hoder som tenker så likt som dette LSK-laget. Æren gir hun trenerduoen.

- De har terpet og terpet og terpet oss på det. Måten de legger opp treningene p åer annerledes enn noe annet jeg har vært med på. Det er så konkret, detaljert og langsiktig.

- Er det en kompetanse norsk fotball bør benytte seg av fortest mulig?

- Ja, det ville iallfall jeg gjort.

PS: Isabell Herlovsen scoret gjestenes tre siste mål. Mykjåland, Anja Sønstevold og et selvmål sto for de tre siste. Veteran Solveig Gulbrandsen scoret begge for Kolbotn.