Hegerberg om kåringen: - Håper unge jenter bruker det for alt det er verdt

21-åringen er bevisst sin rolle som forbilde for unge gutter og jenter. Lyon-spissen vil gjerne opptre som en bra idrettsperson.

- Jeg merker at det har vært ekstremt mye respons etter bragden og sesongen. Det er gøy for unge jenter i Norge, og gutter for den saks skyld. Jeg håper de får et boost av dette, og bruker det for alt det er verdt, sier Lyon-spissen.

Hun er kjent for sin profesjonelle tilnærming til alt som har med treningsarbeid og fotballivet å gjøre. Sammen med familien har hun terpet på detaljer i timevis gjennom oppveksten og i tenårene.

Hun og storesøster Andrine, som er proff i Birmingham, har hatt Tom Nordlie som mentor og mental trener.

Fire råd til unge spillere

På spørsmål om hva som er det viktigste barn og unge kan lære av hennes historie og vei til toppen, trekker Europas beste spiller frem fire punkter:

Ha det gøy: Det er i bunn og grunn hva det handler om. Det er verdens kuleste jobb, og selv om det er mange tunge dager, så tenker jeg herlighet så heldig jeg er som får spille fotball.

Ha ambisjoner: Det kreves mye for å nå det høyeste nivået, og da er ambisjoner viktig.

Jobb hardt: Legg ned en enda hardere jobb enn hva du tror må til. Det kreves mye over tid, men det er verdt det når du har et sterkt ønske.

Indre motivasjon: Uansett om du kommer fra en liten dal i Norge, Oslo eller Frankrike, så er det den indre motivasjonen som vil dra deg langt.

Ingenting forandret

Selv hadde hun ikke noen spesifikke forbilder i oppveksten som hun så opp til, men ble alltid inspirert av dem som klarte å nå drømmene sine.

- Det kan være Aksel Lund Svindal og håndballjentene, i oppveksten var det for eksempel Kjetil André Aamodt. Jeg har også vokst opp i en familie som er store forbilder for meg, sier spissen som vokste opp på Sunndalsøra.

Hun har fått mye oppmerksomhet etter sine fantastiske prestasjoner det siste året, likevel føles ikke presset utenfra større. Kravene hun stiller til seg selv er fortsatt de samme som før hun ble kåret til Europas beste.

- Det er ingenting som har forandret seg i mitt hode. Jeg jobber etter akkurat den samme planen som jeg hadde før sommeren, en slik pris forandrer ingenting. Det handler om å nullstille, det gjorde jeg i ferien og nå starter jeg fra scratch, sier hun.

Prisen fikk hun samtidig med at Cristiano Ronaldo ble kåret til den beste herrespilleren. De rakk å veksle noen ord om sesongen som hadde vært og hva som kommer videre.

- Hele seansen var veldig bra, det var en gjensidig respekt der hele kvelden. Vi hadde pressekonferanse sammen etterpå, og da var det kjempestemning. Han er en veldig sympatisk fyr, lun og fin.

Håper på Hegerberg-effekt

Landslagssjef Roger Finjord håper på en Ada Hegerberg-effekt i norsk jentefotball.

- Ja, det håper jeg virkelig at det blir. Jeg har vært på turer rundt i Norge på aldersbestemte lag, og hører jo at de har hørt om henne og flere av våre spillere, sier Finjord.

Han har nå tatt med seg laget til Nordvestlandet for kampene mot Aserbajdsjan og Israel.

- Vi håper på folkefester i Molde og Ulsteinvik ala det vi hadde i Ålesund i fjor. Vi må gjøre alt vi kan og by på oss selv hver gang vi har muligheten til det.