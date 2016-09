Klaveness om Norges beste: - Veldig synd at hun ikke blir vurdert uavhengig av kjønn

SOFIEMYR: LSK Kvinner cruiser mot det som ser ut til å bli nok en dobbeltriumf i norsk fotball, noe de også har klart de to siste sesongene.

Aftenposten skrev søndag om lagets stjerne, Lene Mykjåland som fortviler over at suksesstreneren Monica Knudsen ikke får de rammene hun ønsker for å fortsette i jobben neste år.

Lise Klaveness er enig.

- Den prestasjonen hun har gjort gjennom mange år er ganske enestående. Nå handler ikke alt om kjønn her i livet, men vi har jo hatt noen herretrenere i kvinnefotballen, og for dem som gjør det bra er det naturlig at de får gode rammer der de er, eller tar et steg videre et annet sted.

Klaveness var selv toppspiller i mange år (blant annet EM-sølv og dobbel seriemester i Sverige), og har de siste årene vært en profilert fotballekspert på NRK.

Etter mange år innen fotballen og i sitt virke som jurist har hun klare meninger om hvilke kvaliteter en god leder bør ha.

Hun er klar på at Knudsen besitter alle dem.

- Monica har ferdighetene, og i andre næringer enn fotballen ville man jo ikke tatt hensyn til kjønn. Da ville du bare tatt den beste, men i fotballen er vi fortsatt der, sier hun.

- Men som kvinnelig trener er det helt uaktuelt å bli hentet til en herreklubb, enda hun er et av de største trenertalentene vi har i Norge, uavhengig av kjønn. Det beste hadde jo vært om vi hadde rammer til å beholde henne i Toppserien for kvinner, men hun har tre barn og det er knapt en fulltidsstilling og kun ettårskontrakter. Så når man lurer på hvorfor man ikke får kvinnelige trenere og ledere, så er jo det svaret. Det frister ikke, det er ikke bærekraftig.

BAKGRUNN: «Hadde Monica vært mann, ville ting sett veldig annerledes ut for henne. Det gjør meg utrolig trist.»

Ikke skjedd i andre næringer

Klaveness tror norsk fotball kun trenger én kvinne som lykkes på herresiden for å få en mer moderne tilnærming til spørsmålet om kjønn.

- Jeg trodde det kanskje skulle bli Monica, for hun har den psyken og grundigheten som skal til. En gang skjer det, men om hun nå bare skal forsvinne ut av fotballen nå, synes jeg det er en fallitterklæring, sier Klaveness.

Nå forsvinner ikke Knudsen helt ut av fotballen. Fra januar skal hun jobbe 60 prosent i seksjonen for trenerutdanning i Norges Fotballforbund. Hun skal også jobbe som fotballtrener på Norges Toppidrettsgymnas.

Mykjåland og Klaveness er imidlertid klare på at Knudsen burde jobbet med et lag på aller øverste nivå.

NRK-eksperten er også redd for hvilke signaler dette sender ut til andre kvinner som gjerne kunne tenke seg å bli trener.

- Om ikke en trener av hennes kaliber kan leve av det og føle seg trygg på at dette kan fortsette å være karriereveien, da er det vanskelig for andre unge trenertalenter å føle at dette er noe å satse på.

Knudsen vil tilbake som topptrener

Knudsen selv understreker at hun fortsatt har ambisjoner som trener, men at det var en totalvurdering som gjorde at hun i sommer valgte å takke ja til nye jobber.

- Det handler selvsagt om forutsigbarhet og hvilke muligheter som ligger der. Per nå er det litt slunkent og usikkert, og jeg er jo en voksen dame blitt, og trenger å tenke på mer enn bare meg selv. Da er det ikke duket for noe mer akkurat nå, men jeg håper jo at jeg på sikt kan få holde på med fotball, sier hun.

