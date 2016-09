Norges landslagsspiller klarte ikke å holde tårene tilbake

Se intervjuet i vinduet ovenfor

Det ble et tårevått intervju da Ingvild Isaksen ble intervjuet etter gårdagens 10-0-seier mot Kasakhstan. Veien tilbake etter skademarerittet har vært langvarig, men i går var hun endelig tilbake med flagget på brystet.

Marerittet startet i 2014. Fem minutter ute i Champions League-kampen mellom Stabæk og Wolfsburg smalt det i kneet til Stabæk-spilleren. Midtbanespilleren ble liggende og vri seg i smerte på banen, og MR-bildene viste at fremre korsbånd, sidebånd og menisken var ødelagt.

Komplikasjoner

Det som skulle bli operasjon og noen måneder på sidelinjen, ble et nesten to år langt skademareritt for Stabæk-jenta. Komplikasjoner med rehabiliteringen førte til to nye operasjoner, og lang, lang tid borte fra fotballen.

I juni gjorde hun comeback for Stabæk, og i går var hun endelig tilbake på landslaget. I det 68. minutt erstattet hun kaptein Maren Mjelde.

Isaksen brukte bare åtte minutter fra hun kom inn til hun fikk ballen i sekstenmeteren og klinte den inn i nettet i comebacket.

- Det er mest deilig

Etter kampen var det en tårevåt Isaksen som ble intervjuet av kommunikasjonsavdelingen i NFF. Dagen etter er hun fortsatt like glad, men litt mer rolig. Hun forteller at veien tilbake har vært lang.

- Det har tatt veldig mye mer tid enn forventet, så det har vært noen tøffe tak underveis. Jeg har slitt med mye smerter som har ført til at jeg aldri har kommet helt tilbake. Jeg hadde en liten periode før nyttår hvor jeg var litt redd for at det ikke skulle gi seg, så jeg begynte å bli litt stresset. Men jeg har ikke sett for meg noe annet enn at jeg skulle tilbake på fotballbanen, sier Isaksen til Adresseavisen.

Da hun gjorde comeback for Stabæk var det en svært følelsesladet midtbanespiller som ble omfavnet av lagvenninnene. Den samme følelsen kom tilbake da hun entret Aker stadion i går.

- Å gjøre comeback for Stabæk er det villeste jeg har vært med på. Å bli byttet inn for Norge i går var litt av den samme følelsen, det var den bittelille biten som manglet for at jeg kan si at jeg har nådd alle målene jeg satte meg da jeg ble skadet. Det var en lettelse og glede over å ha lagt skadetiden. Og det er ikke ofte jeg scorer, så det var morsomt det også, sier hun.