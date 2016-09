Suksesstreneren vil ha landslagsjobben: - Selvfølgelig interessant

Tirsdag formiddag ble det kjent at Roger Finjord gir seg som sjef for kvinnelandslaget i fotball etter ett år i jobben. Han har slitt med manglende tillit fra spillergruppen.

En som har lyst på jobben som nå er ledig, er Monica Knudsen. Hun har hatt stor suksess som trener for Norges beste klubblag de siste årene, LSK Kvinner.

- Å være trener for landslaget er selvfølgelig interessant. Det må jeg absolutt vurdere om jeg får spørsmålet, sier hun når Aftenposten gir henne nyheten om at Finjord ikke fortsetter.

Hun er også klar på at hun bør være med i vurderingen som Norges Fotballforbund skal gjøre.

- Jeg tenker absolutt at jeg kan være en kandidat, ja.

Knudsen leder de gule og svarte mot det fjerde seriegullet på de fem siste forsøkene. Hun skal også lede laget i Champions League-kamp mot Paris St. Germain og i cupfinale mot Røa.

- Mangler et trygt pasningsspill

Mandag ville hverken Ada Hegerberg, Caroline Graham Hansen eller Nora Holstad Berge si til NRK om de hadde tillit til Finjord. Den avtroppende sier selv at misnøyen har dreid seg om hvordan laget skal spille fotball, spesielt utfordringene laget har hatt mot etablert forsvar.

Knudsen har noen tanker om hva som blir viktig å ta tak i for den som overtar.

- Jeg føler at et stabilt og trygt pasningsspill er noe som har manglet i laget. Det er viktig og nødvendig uavhengig av hvordan man spiller.

Som trener i en klubb i Toppserien kjenner hun godt til utfordringene norsk kvinnefotball har. Den aller viktigste mener hun er treningshverdagen spillerne har i klubbene i Norge. I LSK er spillerne halvprofesjonelle og har muligheten til å sette av hele dagen til fotball noen ganger i uka. Men som i mange av de andre klubbene i Toppserien må også LSK trolig kutte i budsjettene.

- Vi må få bakt inn mer kvalitet i hverdagen til spillerne, hvis ikke er det vanskelig å konkurrere internasjonalt. Det henger sammen, sier Knudsen.

Mykjåland vil ha Knudsen

En spiller som mener Knudsen bør være en sterk kandidat for landslaget, er Lene Mykjåland.

Midtbanespilleren har vært den beste spilleren i Toppserien i år. Hun har bestemt seg for å legge opp etter den kommende sesongen, og sier at Knudsen er den beste treneren hun har hatt i karrieren.

- Hun bør være en sterk kandidat, og hun har en del resultater å vise til over tid. Det er jo klart at landslagsjobben er en krevende jobb, men det vet jeg at hun er klar over. Der får du spillere som kommer fra mange ulike steder og skal få dem til å fungere sammen, og det er hun god til. Det er virkelig tak i henne, og hun kan sette folk på plass om de trenger det, sier Mykjåland.

Midtbanespilleren sier hun håper Fotballforbundet nå gjør en veldig grundig jobb i prosessen med å finne ny trener.

«Hadde Monica vært mann, ville ting sett veldig annerledes ut for henne. Det gjør meg utrolig trist.»

Mener kvinner mangler karrieremuligheter

Knudsen gir seg som trener for LSK Kvinner etter denne sesongen. Hun skal nå over i en jobb med trenerutvikling i Norges Fotballforbund, og som trener ved Norges Toppidrettsgymnas.

En av hovedgrunnene til at hun gir seg er mangelen på forutsigbarhet og økonomiske rammer i klubbfotballen.

Aftenposten skrev forrige uke om sterke reaksjoner på at Knudsen gir seg som trener på heltid.

Både Lise Klaveness og Mykjåland mener at kvinnelige trenere ikke har gode nok karrieremuligheter.

- Jeg tror at om Monica hadde vært mann eller trener for et herrelag ville ting sett veldig annerledes ut for henne. Det gjør meg utrolig trist, la hun til.

Klaveness var enig.

- Den prestasjonen hun har gjort gjennom mange år er ganske enestående. Nå handler ikke alt om kjønn her i livet, men vi har jo hatt noen herretrenere i kvinnefotballen, og for dem som gjør det bra er det naturlig at de får gode rammer der de er, eller tar et steg videre et annet sted.

Etter mange år innen fotballen og i sitt virke som jurist har Klaveness klare meninger om hvilke kvaliteter en god leder bør ha. Hun er klar på at Knudsen besitter alle dem.

- Monica har ferdighetene, og i andre næringer enn fotballen ville man jo ikke tatt hensyn til kjønn. Da ville du bare tatt den beste, men i fotballen er vi fortsatt der, sier hun.

Toppfotballsjef Nils Johan Semb sier at jobben med å finne Finjords erstatter starter nå.

