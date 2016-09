Berg: – Norsk landslagsfotball må bestemme seg for hvordan A-laget skal spille

Norge spilte en svak kamp mot Hviterussland og tapte 0-1. Så noen dager etter ble de norske fullstendig avkledd mot Tyskland i 0-3-tapet, også det på Ullevaal.

I fjor høst bommet også Norge på det meste i playoffkampene til EM mot Ungarn.

Berg har fått med seg noe av den ferske debatten fra sin base som trener i Videoton i den ungarske byen Székesfehérvár.

– Det trengs en egen identitet for å henge med, sier han.

– Norsk fotball må bestemme seg for hva den vil. Nå er det slik at så fort vi taper et par kamper med den nye stilen, ropes det om å gå tilbake til «gamle dager». Taper vi så på den måten, skal vi tilbake til noe annet, sier Berg til NTB.

Stramme retningslinjer

– Hvordan synes du Norge bør spille?

– Vi kan ha litt fleksibilitet, men det må i hvert fall ligge noen retningslinjer i bånn som er stramme, trygge og gode. Disse må man holde knallhardt på.

– Norge må ha sin egen identitet. Vi kommer veldig sjelden til å ha bedre spillere enn motstanderne. Det kan skje i en årgang innimellom. Normalt vil Norge ha spillere som individuelt er under nivået til dem vi møter enten de er jevngode eller bedre enn oss som lag.

– Vi var ekstremt drillet

Berg var helt sentral i midtforsvaret under Egil «Drillo» Olsens suksessperiode.

– Noen ganger kunne jeg jo ha stått ute på banen med sigar i munnen. Vi var ekstremt drillet. De foran oss stoppet alt. Uten dem, hadde ikke vi bak der sett så bra ut, sier Berg og nevner Erik Mykland, Roar Strand, Kjetil Rekdal og Ståle Solbakken.

Debatten rundt norske midtstoppere ønsker ikke Berg være så konkret på.

– Jeg har ikke trent et norsk lag siden 2011. Hva er en topp internasjonal midtstopper i dag? Sergio Ramos (Real Madrid) er ikke noe svært fysisk monster. Så kan du gå til Leicester som vant den engelske ligaen med to store sterke folk i midtforsvaret. Det er rom for begge typer, sier Berg.

– Men: Jobb nummer én for en midtstopper, er jo å forsvare seg bra.

Norge spiller sin neste VM-kvalkamp borte mot Aserbajdsjan 8. oktober. (©NTB)