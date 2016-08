Ble tatt ut i landslagstroppen i siste liten - går rett inn på laget

Følg Norge-Hviterussland direkte fra kl. 19.30

Onsdag kveld får Norge hviterussisk motstand på Ullevaal stadion i generalprøven før verdensmester Tyskland kommer på besøk søndag.

Fotballåret 2016 har så langt gitt to seire, en uavgjort og to tap for Per-Mathias Høgmos utvalgte. Møtet med tyskerne er første kamp i kvalifiseringen som forhåpentligvis skal gi VM-spill i Russland om to år.

Mot Hviterussland onsdag har Høgmo gjort tre endringer fra de 11 som startet i Brüssel like før årets EM. Den kampen endte med 2-3-tap, etter at Norge ledet 2-1 tidlig i annen omgang. Ute er Vegard Forren, Adama Diomande og Markus Henriksen.

Ørjan Håskjold Nyland ser ut til å ha vunnet keeperduellen med Bundesliga-kollega Rune Almenning Jarstein, mens Jonas Svensson i Omar Elabdellaoues skadefravær får muligheten på høyrebacken i tredje landskamp på rad.

Magnus Wolff Eikrem ble tatt ut i troppen da skadeforfallene ble mange. Han går rett inn i startoppstillingen.

Stefan Strandberg er kommet inn for en skadet Forren i midtforsvaret.

Jo Inge Berget er valgt som som venstrekant, mens Veton Berisha spiller til høyre.

Høgmos utvalgte (4-5-1):

Ørjan Håskjold Nyland – Jonas Svensson, Even Hovland, Stefan Strandberg, Haitam Aleesami – Veton Berisha, Magnus Wolff Eikrem, Ole Kristian Selnæs, Stefan Johansen, Jo Inge Berget – Joshua King