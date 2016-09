Da Tyskland var i krise, ringte de til Norge for å få hjelp

For 15 år siden var tysk fotball i en så dårlig forfatning, at de dro til Norge for å lære. Nå ser "alle" til den regjerende verdensmesteren som søndag kveld møter Norge i VM-kvalifiseringskamp på Ullevaal.

Den belgiske byen Charleroi 17. juni 2000: Tyskland taper for England og ryker ut av EMs gruppespill med null poeng. Tyskland spiller gammeldags, de har et aldrende lag, veteranen Lothar Matthäus (39) er så gammel og sliten at han knapt klarer å slepe seg av banen. Giganten er nede for telling. Hjemme i Tyskland venter det full oppvask. Landslaget sliter, klubbene er ikke lenger noen maktfaktor i europeisk fotball, det er for mange dyre utlendinger i Bundesliga, klubbene sliter med økonomien og det produseres ikke nok unge spillere.