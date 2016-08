De norske brødrene valgte hvert sitt landslag: – Fair at begge får hver sin Berisha

SANDVIKA/ULLEVAAL STADION: Norge eller Kosovo? Det var det etter hvert ganske så omtalte valget brødrene Valon og Veton Berisha sto overfor.

Begge har spilt aldersbestemte landskamper for Norge, begge har spilt under Per-Mathias Høgmo. Begge ville gjerne spille for Norge, begge ville gjerne spille for Kosovo. De har hele tiden sagt at de skal spille på landslag sammen, men da de til syvende og sist måtte velge, endte det med at storebror Valon skal spille for foreldrenes hjemland, mens lillebror Veton skal spille for Norge hvor de har vokst opp.

– Vi ble enige om at det var sånn det skulle bli og at det var dette vi ville. Valgene har vi tatt med sammen med familien, sier Veton Berisha til Aftenposten på tirsdagens pressetreff på et hotell i Sandvika.

Han gjør seg klar til denne ukens landskamper mot Hviterussland og Tyskland. Da troppen ble presentert sist mandag var begge brødrene i troppen.

Han innrømmer at han også gjerne skulle spilt for laget broren nå skal spille for.

– Ja, selvfølgelig hadde jeg lyst til det, og det var et tøft valg. Spesielt da Valon valgte å spille for Kosovo, for vi hadde jo helst lyst til å spille sammen, men det var egentlig greit. Norge har gitt oss veldig mye helt siden vi var små, så da er det greit at en av oss gir tilbake, sier han.

En ung nasjon

De har hele tiden hatt mye kontakt med familien i Kosovo. Republikken erklærte seg som en uavhengig stat 17. februar 2008, og hadde frem til da vært en provins i Serbia. I 2010 avgjorde en FN-domstol at uavhengighetserklæringen var i samsvar med folkeretten.

Nasjonen er ikke tatt opp i FN, men er nå medlem av både UEFA og FIFA. Dermed deltar nå Kosovo for første gang i en VM-kvalifisering.

Berisha er sikker på at familien er veldig stolte over at en av deres blod nå skal spille for det pur unge landslaget.

– Jeg tror det er veldig stort for dem at en av oss representerer Kosovo og at en representerer Norge. Jeg tror det kan bli en fair deal at begge nasjonene får en Berisha. Begge to har jo spilt og blitt utviklet seg i Norge, sier angriperen, og legger igjen til at det er fint å kunne gi noe tilbake. Til daglig spiller han for Greuther Fürth i 2. Bundesliga i Tyskland.

Han avsluttet forrige landslagsopphold med en perlescoring i bortemøtet med Belgia. Han mener innsatsen der og i kampen mot Portugal skal være nok til å gi startplass igjen på Norge.

På klubblaget har han denne sesongen spilt på høyrekanten, en posisjon som er mer tilgjengelig på Norge etter at Pål André Helland meldte forfall.

– Ja, det blir jo enklere for meg når han er ute, men jeg tror jeg leverte såpass bra sist at selv om han hadde vært der så ville det vært sterk konkurranse om plassen.