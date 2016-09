Disse to vet hvordan man slår Tyskland

SANDVIKA: De to Tyskland-proffene har vært på å slå Tyskland på en fotballbane.

Keeper Rune Almenning Jarstein og midtbanedynamo Per Ciljan Skjelbred var unge og lovende den gang. De er ikke unge lenger, og der har erfaring. En erfaring de tar med seg, er at de er de eneste i dagens norske landslagstropp som har vært med på å slå Tyskland.

Sjokkseieren i Düsseldorf

Norge sjokkerte tyskerne og det norske fotballpublikum denne dagen. Etter noen magre år med svært middelmådige resultater var Egil Drillo Olsen tilbake. Åge Hareide hadde sagt takk for seg tidligere på vinteren. Nå var helten fra 90-tallet tilbake. Det kunne ikke ha begynt bedre.

Norge vant 1–0. For første gang siden 1936 vant et norske fotballag mot et lag fra et samlet Tyskland.

- De var favoritter og verdensstjerner. Ingen hadde troen på at dette skulle gå bra. Men det var mye positivitet rundt dette laget og vi spilte en god forsvarskamp, sier Per Ciljan Skjelbred til Aftenposten nå syv og et halvt år etter.

Alle dueller skal vinnes

Skjelbred, bare 22 år i 2009, spilte til en sekser på børsen denne dagen og fikk ros for arbeidsmoralen. «Per Ciljan Skjelbred – hvor mange kilometer løp han egentlig?» spurte Aftenpostens kommentator retorisk etter kampen. Arbeidsmoral er det som Skjelbred må til dersom et nytt lite mirakel skal fine sted på søndag.

- Vi må være tøffe i duellspillet søndag og bruke alle reglene i boka, forteller han om det som skal skje. Der er der han har fokus.

NTB Scanpix

Han har en lærdom som han har tatt med seg fra den berømte kampen for syv år siden.

- Du skjønner at slike ting er mulig. Det som ser helt umulig ut er mulig i fotball, sier Skjelbred.

Husker Braatens storspill

Rune Almenning Jarstein gjorde en god kamp i målet den gang i 2009 og hadde redninger som nettopp reddet seieren for Norge. «Rune Jarsteins redning på Mario Gomez’ skudd etter en snau time var praktfull», skrev Aftenpostens kommentator.

- Jeg husker at jeg spilte en god kamp og at Daniel Braaten denne dagen var helt fantastisk. Vi var nok litt heldige som vant, men vi viste at det var mulig, forteller Jarstein.

I ettertid har begge de to spillerne som var med på denne historiske seieren i Düsseldorf, havnet i tysk fotball. Nå er Skjelbred fast mann på Hertha Berlins midtbane mens Jarstein er førstevalget i mål i samme klubb etter en kronglet start på sitt opphold i tysk fotball.

Selv om de smilende tenker tilbake på suksessen, er det den kommende kampen mot Tyskland som opptar dem mest.

Sliter på hver sin måte

For dem begge er utsiktene til å spille kamp forskjellige. Per Ciljan Skjelbred pådro seg en skade i den tyske serieåpningen og har ikke trent for fullt med landslaget denne uken. Han var heller ikke med mot Hviterussland.

- Det går bedre og jeg skal på nye tester, sier trønderen optimistisk.

For Rune Almenning Jarstein er utsiktene til å stoppe skudd fra Götze og Özil små. Hans argeste konkurrent om keeperplassen, Ørjan Nyland, ser ut til å bli Per-Mathias Høgmos førstevalg søndag.

- Jeg er jo skuffet over at det ikke ser ut til å bli meg som skal stå. Samtidig gjør jeg de forberedelsene som skal til. Man vet aldri. Det er så enkelt at dersom man skal lykkes så må alle støtte hverandre. Det er ikke bare de 11 på banen som vinner kampen. Hele troppen må være med på å vinne, sier Jarstein.

Kritikken

De to «tyskerne» vet så altfor godt at de nå spiller på et landslag som har null tiltro i det norske fotballpublikum. Tapet mot Hviterussland har ført til hets mot det norske laget og Per-Mathias Høgmo.

- Det var ikke noen god kamp Norge spilte. Men jeg så småting som var bra. Det virket som en treningskamp før en storkamp og det var det inntrykket jeg satt igjen etter kampen.

Samtidig synes han at kritikken mot landslaget er i sterkeste laget.

- Det er fotball vi driver på med. Hverken mer eller mindre, sier 29-åringen.