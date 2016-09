Den 19 år gamle haugesunderen kom inn i andre omgang i den begredelige treningskampen mot Hviterussland onsdag. Han gjorde seg bemerket og sto for de tre sekundene med norsk fotballglede som var verdt å notere seg.

Sjefen er fortsatt optimist: Derfor tror Høgmo det er mulig å slå Tyskland

Tre sekunder med lykke

Det skjedde da han med et par dribledansetrinn tatt fra sambafotballens lærebok (om den finnes) parkerte tre hviterussiske spillere som hadde blokkert all utsikt og muligheter til målsjanse. Nå ble det ikke noe særlig til avslutning, men for publikum et bittelite lyspunkt på en kveld hvor det stort sett bare var flomlysene på Ullevaal som lyste.

Martin Meissner

Drible vil han fortsette med søndag mot Tyskland dersom han får landslagssjef Per-Mathias Høgmos tillit. Og dersom det skjer så vet han nøyaktig hva det er som skal til for å få et psykologisk overtak.

- Du har jo Toni Kroos som styrer hele spillet for Tyskland. Det hadde vært greit å ødelegge hele selvtilliten hans. Få ham på bakken helt i begynnelsen av kampen. Hvis vi får selvtilliten hans vekk, så er mye gjort, sier Martin Samuelsen og gliser.

Det var dette Høgmo ville ha

19-åringen er fersk i landslagssammenheng og han er akkurat blitt fersk Blackburn-spiller. Han er på nytt utlånt fra West Ham. Han hadde vært to dager i Blackburn for å skaffe seg et sted å bo og å finne parkeringsplass til sin beskjedne Peugeot da Per-Mathias Høgmo mente at han skulle være med i troppen til VM-kvalifiseringen mot Tyskland.

Han er mest kjent for sin driblestyrke, og han er klar på at det er nettopp det han har å bidra med til det norske landslaget.

- Hvis det ikke var det Høgmo var ute etter, så hadde han jo hundrevis av andre spillere han kunne tatt ut, sier Samuelsen.

Derfor har han fått klar beskjed om hvordan han skal spille.

- Trenerne har oppfordret meg til å gjøre det jeg er god til.

Litt sterkere i kroppen

Selv om han har driblestyrke som ingen annen på det norske landslaget, så mener han at han i alle beskjedenhet at han kan mer enn å drible.

- Jeg har ingen direkte svake sider, men jeg må jobbe med å få et bedre skudd med venstrefoten. Også må jeg sørge for å få litt mer muskler, sier 19-åringen fra Haugesund.

Han er i hvert fall klar til å spille dersom Høgmo vil.

- Som dribler kan du ha tunge perioder hvor lite fungerer. Men for tiden føler jeg at jeg har bra kontroll og at jeg er på vei oppover.