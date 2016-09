Elyounoussi ble helten da U 21-gutta tok et steg nærmere EM

Norge slo Bosnia 1-0 i EM-kvalfiseringen for U 21 fredag ettermiddag.

De norske gutta tok ledelsen ti minutter inn i andre omgang. Et innlegg fra Kristoffer Haraldseid traff hodet til Ghayas Zahid, som igjen traff hodet til Mohamed Elyonoussi som stanget ballen i mål fra kort hold.

Opp til andreplass

Leif Gunnar Smerud stilte med et sterkt lag, og både Martin Ødegaard og målscorer Elyounoussi startet for Norge, i en kamp som aldri ble den helt store rent underholdningsmessig.

Bosnia tok noe over mot slutten og presset på for en utlikning, men klarte aldri å skape de store sjansene. Dermed vant Norge, og rykker opp til andreplass bak England etter fem kamper av kvalifiseringen.

Våre menn møter England på bortebane tirsdag.

Norge startet med følgende lag: Sondre Rossbach (Odd) - Kristoffer Haraldseid (Haugesund), Jonas Grønner (Brann), Sander Berge (Vålerenga), Thomas Grøgaard (Odd) - Mats Møller Dæhli (Freiburg), Fredrik Aursnes (Molde), Iver Fossum (Hannover), Ghayas Zahid (Vålerenga) - Martin Ødegaard (Real Madrid), Mohamed Elyounoussi (FC Basel)

Ajer med to mål

For G 18-landslaget ble det også en fin fredag. Kristoffer Ajer ble kampens store spiller med to mål da Danmark gikk på et 2-1-tap.

Ajers første mål var et skudd fra 18 meter som gikk tverligger og ned. Danmark utlignet, før Ajer avgjorde kampen for Norge.

G 18-landslaget møter Sverige søndag.

Norge startet med følgende lag: Kjetil Haug (Manchester City) – Mathusan Sandrakumar (Vålerenga), William Sælid Sell (Mjøndalen), Martin Ove Roseth (Molde), Henrik Bredeli (Strømsgodset) – Mads Sande (Fyllingsdalen), Kristoffer Ajer (Celitc), John Hou Sæter (Rosenborg) – Knut Ahlander (Strømsgodset) , Birk Risa (Köln), Dennis Tørset Johnsen (Heerenveen)