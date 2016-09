Høgmo etter nedsablingen: - Dette kommer til å bli bra

Norge - Tyskland 0-3:

ULLEVAAL: - Vi møtte et godt lag, men jeg hadde håpet vi skulle være mer aggressive på midten. Og at vi hadde tatt vare på de en til to gode sjansene vi hadde da det sto 0-1. Vi hadde store sjanser til å score, og mot et lag som Tyskland må du ta vare på sånne sjanser, sa landslagssjefen da han til intervjurommet en halvtime etter kampen.

- I stedet for at vi fikk uttelling, ble det 0-2 rett før pause. Vi visste det ville bli tøft, men jeg er mest skuffet over at vi ikke tok mer vare på ballen i kontringene, for dem hadde vi mange av, fortsatte Høgmo, som ikke så spesielt slagen ut.

Forventer seks poeng

Landslagssjefen ble møtt av et nokså kritisk pressekorps, som startet med å stille spørsmål ved laguttaket.

- Stefan var preget av lite kamptrening, mens Markus (Henriksen) ble fort sliten etter sykdom den siste tiden.

- Tyskerne hadde en motorvei både på venstre og høyre side i begynnelsen?

- Den motorveien fikk vi stengt av på venstre side da vi satte Joshua (King) på Kroos. Ellers bestemte vi oss i pausen for å vente litt fordi vi ville ha mer fart på indreløperne, svarte Høgmo, som har stor tro på seks poeng i de to neste kampene (borte mot Aserbajdsjan 8. oktober og hjemme mot San Marino 11. oktober).

- Nå skal vi nullstille oss før de to kampene.

- Hva forventer du av utvikling?

- Vi dro med oss mange skader inn i denne kampen og måtte stille ned et nokså nykomponert lag. Til de neste kampene får med oss flere spillere med rutine, sammen med de ferske som viste god innsats. Seks poneg på de to neste kampene er målet, og da har vi et godt utgangspunkt før vi møter Tsjekkia (borte 11. november.)

På uvante plasser

Høgmo avviste at et tapet øker presset på ham. Det var tross alt verdensmester Tyskland vi tapte mot. Og ikke kunne han gjort så mye annet taktisk heller.

- De fleste blir spilt lave av Tyskland. Prøver du å stå høyere, spiller de bare gjennom deg, forklarte landslagssjefen om gjengen av nordmenn som halset rundt som harabikkjer uten å få tak i ballen veldig ofte.

Høgmo tok også forsvarsfireren i - ja, naturlig nok, forsvar.

- Even Hovland har spilt lite i Nürnberg, Håvard Nordtveit er midtbanespiller, Jonas Svensson har tre kamper som høyreback og Haitam Aleesami har åtte kamper som venstreback. De møtte et Tyskland som har 50 kamper i hop.

Löw frykter Tyrkia mest

På pressekonferansen ble Tyskland-trener Joachim Löw spurt om han ble overrasket over måten de norske gutta spilte på. Svaret var nei.

- Det var mange pasninger som gikk rett frem og langt. Slik sett var det ingenåpen kamp. Jeg forventer et helt annet spillforløp mot Tsjekkia, som kan spille mer ball, sa en klarttalende tysk trener til NTB.

Löw mener Tsjekkia er en farligere konkurrent enn Høgmos Norge.

– Tsjekkia er det laget som fotballmessig og tradisjonsmessig kan utfordre oss. Norge kan konkurrere med Tsjekkia og Nord-Irland, for jeg tror ikke de viste sitt sanne ansikt her i dag. Borte kan de for eksempel kontre mer og vise frem sin defensive styrke, sier Löw.

– Dette var ingen enkel kamp. Det er starten av sesongen for spillerne, men vi fikk Norge til å løpe mellom og satte opp tempoet når det var en åpning.

Må tåle å få kritikk

Det norske landslaget ble nærmest latterliggjort etter å ha 0-1 mot Hviterussland – nummer 70 på FIFA-rankingen – i en testkamp på Ullevaal tidligere i uken. Det førte til at flere av spillerne furtet i pressen, blant dem landslagskaptein Per Ciljan Skjelbred. Det vil Høgmo tydeligvis ha en slutt på.

- Vi hadde ønsket at treningskampen ikke hadde skapt så mye negativt som den gjorde, men det må vi bare leve med. Det er deres (pressens) jobb å lage støy, gi gode karakterer og dårlige karakterer - alt ettersom. Sånt går i bølger. Får du folk mot deg, må du håndtere det i et landslagsmiljø. Dette er entertainment, sier Per-Mathias Høgmo.

Da siktet han nok til det Tyskland leverte på Ullevål – ikke det Norge serverte.

Se Lars Tjærnås og Bertil Valderhaugs dom etter tapet for Tyskland: