Høgmo om kritikken og presset: - Det er dette som er gøy med å være fotballtrener

ULLEVAAL STADION: Det har ikke manglet på kritikere rundt det norske landslaget denne uken. Man skulle av og til tro at VM-toget allerede var kjørt fra Norge, og tapet mot Hviterussland onsdag ble for mye for mange norske fotballsupportere.

Misnøyen lå latent etter den mislykkede playoffen mot Ungarn sist høst og noen svake forestillinger tidligere i år. Dagen før møtet med verdensmesteren ble Høgmo spurt om det er godt å ha 25 års ballast som fotballtrener når all kritikken, presset og støyen kommer.

- Det du nevner er det som er gøy med å være fotballtrener. Det er en enorm entusiasme rundt laget, uten det hadde det ikke vært en sånn scene og en kamp som vi gleder oss til. Treningskamper bruker vi til å øve og gjøre våre vurderinger, sa Høgmo, før han la til med et bredt glis.

- Men det er alltid godt å bli eldre, det er bare å glede seg.

Motiverende lag

Han har nå vært landslagssjef i snart tre år. Aftenposten ba Høgmo oppsummere hvor han synes laget er kommet så langt, i forhold til de forhåpningene han hadde da han tok over laget.

- Jeg håpet på en god kvalifisering til EM. Det ble 19 poeng, historien kjenner dere. Nå er det en ny mulighet. Det er ti kamper, og igjen så har vi et av Europas desidert yngste lag og mange spillere med relativt lite erfaring. Det preger oss litt og kan prege oss i prestasjonene. Fremfor alt er det et veldig motiverende lag å jobbe med, som har et godt potensiale med tanke på fremtiden, sier Høgmo.

Kaptein Per Ciljan Skjelbred, som skal gjennom en sjekk etter treningen lørdag kveld for å se om han blir kampklar, er inne på det samme.

- Det er mye av det samme som Per sier. Vi vil utvikle spillet vårt og bli enda bedre, spesielt i avgjørende kamper, der hvor det kreves litt mer av oss. Det har vært mye positivt, når vi spiller bra spiller vi veldig underholdende fotball. Vi kan uansett bli bedre i mange av spillets faser, sier proffen som til daglig holder til i Berlin.

Bedre i viktige kamper

Mens seiersprosenten i alle Høgmos kamper er på under 30, har der gått bedre i de tellende kampene. Der er status foreløpig seks seire og like mange tap, med to uavgjorte kamper.

Høgmo er ikke i tvil om hvorfor tallene er penere i kvalifiseringskamper kontra treningskamper.

- Det er enkelt. Trening er til trening, konkurranse er for å konkurrere. Det er bevisste valg som ligger bak at vi har valgt tøffe motstandere i treningskampene. Vi har gjort det for å utvikle laget så fort som mulig. Vi har ikke gjort det for å være resultatorienterte, og det er også bakgrunnen for en god kvalifisering sist.