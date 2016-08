Høgmos menn kan ikke få en bedre ramme: - Vi har vært utsolgt siden juni

Dersom du hadde planer om å se Norge innlede VM-kvalifiseringen i stormøtet med Tyskland førstkommende søndag, og ennå ikke har kjøpt billett, må du ta til takke med TV-stolen.

Oppgjøret på Ullevaal er utsolgt og har vært det i lang tid.

- Det blir helt fullt. Billettene ble lagt ut for salg i begynnelsen av juni, og innen måneden var omme, var det utsolgt, sier Merete Prestkvern, billettansvarlig i Norges Fotballforbund.

Det betyr 26.000 tilskuere på oppgjøret mot de regjerende verdensmesterne, og en drømmestart for den kommersielle avdelingen på Ullevaal.

- Klart det hjelper oss at arenaen er utsolgt, men først og fremst er det morsomt for spillerne, som får spille for fullt hus, sier Prestkvern.

Glissent mot Hviterussland

Norges muligheter for EM-sluttspill gjorde at Ullevaal var utsolgt en rekke ganger også i fjor. Senest i play off-kampen mot Ungarn i midten av november.

Det ende som kjent med at EM-sjansen røk for Norge, og de påfølgende privatlandskampen hjemme mot Finland og Island ble svært dårlig besøk.

Onsdag venter Hviterussland på Ullevaal i privatlandskamp, før Tyskland kommer på besøk søndag.

- Vi har solgt 9000 billetter til morgendagens kamp og er fornøyd med det. Vi vet mange har kjøpt billett til søndag, så vi hadde ikke forventet fullt hus til oppgjøret mot Hviterussland, sier Prestkvern.

