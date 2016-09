Island sa nei. For Norge er det en selvfølge å delta i FIFA

Nei! Det var svaret fra det islandske fotballforbundet da Fifa 17-produsent EA Sports spurte om de kunne bruke det islandske landslaget og landslagspillere i sitt nye spill. Forbundet synes at pengene som ble lagt på bordet fra det populære spillet ikke var mange nok.

– Vi finner oss ikke i slik behandling. De tilbød oss mindre enn to millioner islandske kroner, sier KSI-president Geir Thorsteinsson ifølge AFP. Det tilsvarer rundt 140 000 norske kroner. Island leverte EA et mottilbud, men det ble avslått.

Ikke lukrativt for NFF

Hos Norges fotballforbund har det aldri vært et tema å si nei til å delta i spillet.

- Økonomisk sett er det ikke lukrativt, det er ikke der vi skal tjene de store pengene. Det er ikke derfor man velger å være en del av Fifa-spillet. Men det er mange som spiller Fifa, og det er et publikum vi ønsker å snakke med og engasjere. Vi håper at de som spiller spillet også går ut på løkka og være aktiv der i tillegg til å sitte inne, sier leder for merkevarebygging i NFF, Jan Ove Nystuen til Adresseavisen.

Han vil ikke avsløre hvor mye penger NFF får fra EA, men sier at det ligger litt i overkant av hva Island er tilbudt. Han mener at det er farlig å gjøre som Island har valgt å gjøre.

- Det er litt farlig å velge bort en mulighet som finnes i Fifa, basert på penger og at man mener at man er mer verdt. Man er nødt til å se verdiene i de andre mulighetene deltakelse i spillet gir, og ikke bare på summen de blir tilbudt, mener Nystuen.

«Island-klappen» er med

Så når spillet blir lansert 29. september har du alle muligheter til å endelig ta Norge til ett sluttspill. Men du får ikke mulighet til å vinne VM med overraskelseslaget Island på din egen tv.

Thorsteinsson håper at EA vil ombestemme seg til neste utgave av spillet.

- Jeg regner med at de tar kontakt neste år. Flere millioner spiller dette spillet, og Island er et kultlag, så det vil få enda mer oppmerksomhet, sier han til AFP.

Men selv om du ikke kan velge selve laget på spillet, er det mulig å høre det berømte «Island-klappen» fra tribunen.