Joshua King mener han kan bli en av Premier Leagues toppscorere i år

Den fotrappe spissen vil bidra med minst 15 scoringer for Premier League-klubben Bournemouth denne sesongen.

King satte inn sitt første seriemål i 2016/2017 i 1-1-kampen mot Crystal Palace i London lørdag.

I fjor bidro 24-åringen med seks seriemål for Eddie Howes mannskap, men nordmannen sikter enda høyere denne sesongen.

– Jeg har satt som mål å score minimum 15 mål denne sesongen. Om det skjer eller ikke, det vet jeg ikke, men det er gøy å sette seg mål og se om man når dem, sier King til NTB.

Vil klatre

Den tidligere Manchester United-spilleren har en tilsynelatende enkel løsning på hvordan han skal klare å nette 15 ganger.

– Det er bare å fortsette med det jeg har gjort, sier King smilende.

Bournemouth har kun tatt ett poeng på tre seriekamper så langt, men 24-åringen er ikke bekymret. Han sier laget ønsker å forbedre seg fra forrige sesong. Da ble Bournemouth nummer 16 i Premier League. King og co. sikret 42 poeng, et tall som holdt til å berge plassen med fem poengs margin.

– Vi har som ambisjon å gjøre det bra i Premier League også denne sesongen. Vi holdt oss oppe i fjor, og nå ønsker vi å gjøre det enda bedre enn forrige sesong. Personlig vil jeg også gjøre det enda bedre, sier King.

Søndag håper han å bidra til at Norge ryster Tyskland på Ullevaal. Tyskerne er store favoritter i VM-kvalifiseringsoppgjøret i gruppe C, men King peker på at alt kan skje i fotballen. Han svarer det samme på spørsmål om Norges sjanser til avansement fra gruppen.

Tøff motstand

– Dette blir den første kvalikkampen vår, og det blir bare gøy å møte Tyskland. Kanskje er det greit å få unnagjort denne matchen tidlig, da Tyskland nettopp har hatt sesongstart og ikke er i toppform. Men det blir ikke lett å ta poeng mot dem, erkjenner King.

– Hvordan skal man klare å slå det tyske laget?

– Alle må være 110 prosent. Alt må gå vår vei hvis vi skal få et resultat mot Tyskland. Det er et av de beste lagene i verden, svarer spissen.

– Etter Tyskland-kampen møter dere Aserbajdsjan (b) og San Marino (h) før bortekampen mot Tsjekkia. Hvor viktig blir de to «mellomkampene»?

– Selvfølgelig, det er jo de lagene hele Norge kanskje mener at vi bør vinne. Og det sier jo seg selv, vi bør jo det. Det blir tøft å skulle slå Tyskland, men det blir ikke lett å slå Aserbajdsjan og San Marino heller. Men det blir selvsagt viktig å få poeng. Nå tenker jeg imidlertid kun på Tyskland-kampen. Det er der fokuset ligger, sier King.

Ros av sjefen

Han fikk ros av landslagssjef Per-Mathias Høgmo på en pressekonferanse i Sandvika mandag. Høgmo trakk blant annet frem navn som King og Hull-spiller Adama Diomandé.

– Skrur vi tiden noen måneder tilbake, til forrige kvalifisering, er det ingen tvil om at vi nå har flere offensive spillere som spiller på et høyere nivå og som også scorer mål, sa Høgmo. (©NTB)