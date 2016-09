ULLEVAAL STADION: - Vi kommer ikke hit for å se på den fine naturen, sa Tysklands sjef Joachim Löw.

56-åringen er klar på at bare seier søndag er godt nok.

Den tyske sjefen Joachim Löw husker med gru tilbake på den andre kampen i EM-kvalifiseringen. Tyskland hadde kommet fra Brasil som verdensmestere og skulle ut i ny kvalik. Motstander var Polen i den andre kampen. Tyskland tapte 0-2.

- Denne gangen vil jeg ikke ha en slik start på kvalifiseringen. Derfor er det viktig at vi i morgen er høykonsentrert. Men det er vanskelig å komme tilbake etter en utladning i et mesterskap og det kan det være tungt å komme i gang igjen, sa Joachim Löw på en svært godt besøkt pressekonferanse på Ullevaal stadion lørdag ettermiddag.

- Tyskland er sårbare

Mens Per-Mathias Høgmo ikke trekker mer enn et titall mediefolk til sine pressekonferanser var det tyske fotballpolitiet i alle typer medier til stede med full styrke. Ikke alle av disse er like sikre som norske fotballeksperter på at dette vil bli en enkel affære og tre kjappe poeng til Tyskland.

- Jeg tror faktisk det er en mulighet for Norge. Det norske laget er ikke sjanseløse som nordmenn tror. Tyskland er sårbar. De står foran et lite generasjonsskifte. Jeg tror ikke det kommer til å bli slik som folk i Norge tror det skal bli, at Norge taper med mange mål, sier Christofer Lymberopoulos til Aftenposten. Han er sendt til Norge for å dekke kampen for den tyske utgaven av Sky Sports.

Löw: - Vi er ikke her for å se på naturen

Høflige tyskere

De fleste spørsmål på lørdagens pressekonferanse kom selvfølgelig til å handle om hvordan det tyske laget er forberedt til kampen. Om de skal spille 3-4-3 eller om de satser på andre formasjoner. Om Julian Draxler er kvitt skadeproblemene. Om hvorfor det er viktig å spille treningskamper mot lag som Finland (Tyskland slo Finland 2-0 onsdag) med et B-preget mannskap.

Men treneren som feirer tiårsjubileum som tysk hovedtrener, hadde selvfølgelig noen ord om søndagens motstander. Tyske journalister har selvfølgelig fått med seg at det ikke akkurat er entusiasme og tro på de store bragder rundt det norske landslaget.

Både trener Löw og midtbanegeneral Toni Kroos er klare på at det ikke bare blir enkelt å vinne mot Norge. De svarer respektfullt og profesjonelt høflig på spørsmål om sin motstander

- Norge er et bedre lag enn det finske laget vi møtte onsdag. Det norske laget har mange spillere med internasjonal erfaring fra sine ligaer, også fra Bundesliga. Det er et lag som kan forsvare seg godt og det er all grunn til å være skjerpet, sa Löw.

- Vi har respekt for Norge

Og selv om han er klar på at Norge har et "gute mannschaft", er Löw også klar på at det er Tyskland som vil ha ballen mest og at de er favoritter.

Real Madrid-stjernen og hjernen på Tysklands midtbane Toni Kroos er også en høflig mann. Da han fikk spørsmål fra Aftenposten på om det var noen som helst fare for at Tyskland kunne komme til å undervurdere Norge, ristet han lett på hodet.

- Vi har stor respekt for det norske laget. Den siste VM-kvalifiseringen og EM i Frankrike viste at små land som man ikke hadde regnet med, presterer. Og selv om man vet at man er bedre enn Norge, så kan hva som helst skje i løpet av 90 minutter, sa Toni Kroos.

Vi lar vår ekspert fra tyske Sky Sports gjøre en siste vurdering av det som skal skje søndag.

- Uavgjort er et veldig bra resultat for Norge og det er ikke utenkelig at det skjer. Og selv om Tyskland skulle tape, så vil det ikke være noen skandale i hjemlandet. Löw sitter trygt uansett, sier Christofer Lymberopoulos.