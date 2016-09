Landslagskapteinen refser norsk presse: - Skulle nesten tro det var krig

Per Ciljan Skjelbred jobber hardt for å bli klar til VM-kvalifiseringskampen mot Tyskland søndag. Han synes landslagets kritikere tar for hardt i.

- Jeg forstår at folk er skuffet over det som ble prestert. Jeg var skuffet selv, så det er helt greit, men jeg synes det blir for voldsomt. Det er fotball vi driver med, ikke noe mer enn det. En skulle nesten tro det var krig, sier han.

Landslagskapteinen så kampen mot Hviterussland fra sidelinjen. Torsdag tok han et oppgjør med den massive kritikken. Han synes deler av den er usaklig og har form av «personlige angrep».

- Kritikk er greit, men jeg liker ikke måten noe av kritikken arter seg. Og at avisene og TV skal bestemme hva som skal skje i idretten, det gidder jeg ikke å være med på, sier han til NTB.

Trosser klubben

Skjelbred har ikke gitt opp håpet om å kunne bidra på banen når landslaget søndag skal prøve å vende motgang og kritikk til medgang.

- Kroppen er egentlig fin, og toppen er fin den også. Det er bare det at jeg har vært litt «sliten» i hamstringen. Jeg fikk en trøkk i første serierunde, og det sitter litt i, men jeg jobber med det for å bli frisk, sier han.

Han måtte spille ferdig Hertha Berlins hjemmekamp mot Freiburg fordi alle byttene var gjort da han fikk problemer. Etterpå ble det fra klubbhold hevdet at han ville være ute i ti dager, noe som ville gjøre spill mot Tyskland uaktuelt.

- Ja, klubben har sagt både ti dager og to uker, så de gjør sitt for å få meg til ikke å spille. Jeg har tro på at jeg skal rekke kampen, men så klart lytter jeg til kroppen min. Hvis det ikke går så går det ikke, men fram til søndag skal jeg gjøre alt jeg kan for å bli frisk, sier han.

- Jeg skal gjøre alle øvelsene som skal til for å optimalisere muligheten.

Vil vise sønnen

Kampen mot Tyskland har han sett fram til lenge, faktisk helt siden VM-trekningen.

- Absolutt. Det kan bli en historisk kamp. Vi spiller hjemme på Ullevaal foran fullt hus, og det hjelper absolutt. Klart jeg har lyst til å være med. Sønnen min kommer på stadion, og jeg har lyst til at han skal få se meg spille.

Skjelbred legger ikke skjul på at poengene henger veldig høyt i den første VM-kvalifiseringskampen.

- Sjansen for at vi skal greie det er alltid der, men den er liten. Det er et godt lag vi møter, men vi skal gjøre alt vi kan, sier 29-åringen, som lover at landslaget kan mye bedre enn det som ble vist onsdag.

Og går det ikke bra, er det iallfall én som ikke melder seg i kritikerkoret.

- Sønnen min synes det er kult uansett, han. (©NTB)