Roger Finjord ferdig som landslagssjef: - Spillerne har ikke vært fornøyde

Tirsdag formiddag kom meldingen om at Roger Finjord er ferdig som landslagssjef for kvinnelandslaget.

- Det er ikke alle spillerne som har vært fornøyde og som synes at vi har vært tydelige nok og klare på hvordan vi skal opptre. Det er en fair sak. Jeg har plukket med meg folk til støtteapparatet som jeg er veldig fornøyd med, men om vi ikke har vært tydelige nok så tar jeg ansvaret for det, sier Roger Finjord til Aftenposten.

Finjord sier at han bestemte seg for å gi seg for en måned siden. Han har vært hovedtrener i ett år, og var assistent for Even Pellerud i tre år.

- Antall reisedager er likt uansett, og det har vært en vurdering hele veien, sier Finjord, som har barn på 11 og 12 år.

Finjord sier mistilliten fra spillerne ikke har hatt noe å si for avgjørelsen, den ville vært den samme uansett.

Blir daglig leder

Aftenposten vet at det har vært misnøye i spillergruppen med Finjord som trener. Finmarken klarte ikke å ta Norge til sommerens OL i Rio. En av hovedinnvendingene mot treneren skal være det spillerne opplever som manglende tydelighet i hvordan laget skal spille fotball.

- Det har blant annet gått på hvordan vi spiller mot etablert forsvar og hvor spillende stilen skal være, og om forholdet mellom en rød tråd og frihet til enkeltspilleren. Så er det jo alltid et spørsmål om hvor fort man skal ta de stegene, sier Finjord, som nå går tilbake til stillingen som daglig leder i Finmark fotballkrets.

Mandag kveld slo Norge Israel 5-0 i Ulsteinvik. Etter kampen ville hverken Ada Hegerberg, Caroline Graham Hansen eller Nora Holstad Berge si om de hadde tillit til Finjord inn mot neste sommers EM i Nederland.

- Jeg har hatt en dialog med spillerutvalget gjennom kvalifiseringen, og jeg har naturligvis vært klar over at spillergruppen har vært uenig med landslagsledelsen på enkelte punkter. I går kveld orienterte Roger meg om at han ikke ønsker å bli med videre. Det må vi ta til etterretning, og nå starter jobben med å finne hans etterfølger, sier toppfotballsjef Nils Johan Semb i pressemeldingen.

NFF opplyser nå at prosessen med å finne kandidater til jobben som landslagssjef nå vil gå i gang.

