Selnæs om «pisse på»-uttalelsen: - Blir jo ramaskrik når spillerne sier fra

«Det har vi aldri brydd oss om. For min del går det inn det ene øret og ut det andre øret. Folk har alltid stått og pisset på landslaget, så det skiter jeg i», sa Ole Selnæs til VG etter 0-1-tapet for Hviterussland onsdag. Spørsmålet var hva han synes om all kritikken som da hadde haglet på sosiale medier underveis og etter den ikke veldig imponerende fotballforestillingen.

Reaksjonene lot ikke vente på seg etter ordvalget. Fredag utdypet han overfor Aftenposten hva som lå i formuleringen.

- Det var at vi som er spillere kan ikke la oss påvirke så mye av det som blir skrevet opp og ned i mediene. Vi må fokusere på det vi kan gjøre noe med, og det er oss selv, sier Frankrike-proffen.

Torsdag tok kaptein Per Ciljan Skjelbred en ny runde hvor han kritiserte hva mediene skriver om landslaget. Det samme gjorde han etter kampen mot Finland i slutten av mars.

«En skulle nesten tro det var krig», sa han denne uken til NTB om klagene, før han la til:

- Kritikk er greit, men jeg liker ikke måten noe av kritikken arter seg. Og at avisene og TV skal bestemme hva som skal skje i idretten, det gidder jeg ikke å være med på.

I mars kalte han deler av dekningen for «småguttehumor», og mente det hadde vært mye drittslenging i oppkjøringen til kampen.

Ikke misfornøyde spillere

Selnæs sier at det ikke er en utbredt holdning blant landslagsspillerne at man føler seg urettferdig behandlet i mediene. Han mener man får som fortjent, iallfall som regel. Han mener imidlertid at mediene, eksperter og kritikere flest også må tåle å få litt i retur. Det blir ikke alltid like godt mottatt, mener han.

- Jeg har ingen problemer med at folk uttaler seg negativt, for det er jeg vant til og det er en del av spillet. Så må man vel kanskje også tåle litt den andre veien, at man tåler at spillerne også sier fra når vi vil det. Det blir jo ramaskrik av det, sier den tidligere Rosenborg-spilleren.

Ørn Borgen

Mener Selnæs ble misforstått

Stefan Johansen, som var indreløper ved siden av Selnæs onsdag, mener unggutten ble litt misforstått etter «pisse på»-uttalelsen etter tapet.

- Slik jeg kjenner Ole var det ikke sånn han mente det, kanskje han ordla seg litt feil. Poenget var at vi må konsentrere oss om oss selv, sier den ferske Fulham-proffen.

Han mener all interessen er noe av det som er bra med fotballen. Alle på laget var skuffet etter at man ikke klarte å servere de i overkant av 7000 som møtte opp en bedre forestilling. En pipekonsert etter tap for Hviterussland er derfor ikke det samme som at man blir pisset på, mener finmarkingen.

- Jeg tror ingen av spillerne her føler at vi blir det.

Han oppfatter det heller ikke slik at det er en utbredt oppfatning om at man blir behandlet urettferdig i presse og blant folk flest.

- Vi er et landslag, og selvfølgelig er det millioner av øyne som ser på oss. Selvfølgelig blir det stilt krav, mediene og publikum skal ha sine meninger. Det vi mener er at vi ikke kan la oss påvirke av omgivelsene rundt oss. Fotball hadde ikke vært det samme uten interessen rundt, sier Johansen.

Martin Samuelsen, som er det ferskeste tilskuddet på landslaget, mener ikke spillerne har noe å klage over når det gjelder publikums reaksjoner.

- Det er så enkelt at dersom du gjør det bra så har du publikum med deg. Går det dårlig er de mot deg. Det er slik publikum er og det forstår jeg. Slik er det bare, sier West Ham-spilleren som nylig ble sendt på lån til Blackburn.

Semb: Ikke ta alt bokstavelig

Toppfotballsjef Nils Johan Semb mener folk må har forståelse for at, spesielt unge, spillere av og til ordlegger seg litt feil.

- Med en gruppe med så mange spillere og med mange samlingsdøgn, da kan det være noen ord som faller feil noen ganger. Der tror jeg vi må ha litt gjensidig respekt og ikke ta alt like bokstavelig, sier den tidligere landslagssjefen.

Han sier møtet med mediene er en del av landslagsskolen unge spillere må gjennom, og tror de unge fort merker at uttalelser blir slått opp i mye større grad enn hva de gjør i klubbhverdagen.

- Så vet jeg at alle spillerne ønsker å prestere godt, og nettopp få den hyllesten fra publikum som man får når det går bra. Den tilbakemeldingen er jo like positiv som den negative er når det går dårlig.