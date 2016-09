Solbakken om landslagsjobben: - Merkelig om jeg ikke vil være en kandidat

FCK-treneren mener han er en naturlig kandidat dersom NFF skal på trenerjakt.

- Jeg tenker at den dagen Norges Fotballforbund skal ansette en ny landslagssjef, så vil det være merkelig om jeg ikke vil være en kandidat, siden jeg har vært det før. Dessuten har jeg fått mer erfaring etterpå, både negativt og positivt, sier Solbakken til VG.

Det er spesielt bosituasjonen som gjør at Solbakken kan bli aktuell allerede før kontrakten med FC København går ut i 2018. Overfor VG forteller Solbakken at det viktigste er at dette er den siste vinteren hvor familien bor «fra hverandre».

48-åringen presiserer imidlertid at han anser det som utenkelig at han får spørsmålet fra NFF allerede i høst.

- Jeg tror at den viktigste kampen for Norge i høst er Tsjekkia borte, og før den tid tror jeg det er blitt seier over Aserbajdsjan og San Marino.

Likevel vil han ikke helt avvise muligheten overfor avisen.

- Det ville vært fryktelig arrogant av meg, særlig når vi er oppe i en familiær situasjon som gjør at vi skal «samles» igjen. Vi skal jo finne en løsning på det i løpet av vinteren, sier Solbakken. (©NTB)

