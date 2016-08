Tapet fikk det til å renne over for TV 2-profil: - Høgmo må gå!

Per-Mathias Høgmo fikk massiv kritikk etter at Norge gikk glipp av EM-billett etter nederlaget for Ungarn i november.

Onsdag, tre dager før Norges neste kvalifisering starter, gikk Norge på et forsmedelig 0-1-tap for Hviterussland, lag nummer 70 på FIFA-rankingen.

Allerede ved pause begynte misnøyen å bre seg i sosiale medier. Én som nå har fått nok er TV 2-profilen Jon Hartvig Børrestad.

- Høgmo må gå! sier Børrestad på telefon til Aftenposten.

- Det er alarmerende

Den engasjerte programlederen, som har dekket fotball i en årrekke, presiserer at det er hans egen mening, og at den ikke er representativ for arbeidsgiver TV 2-sporten forøvrig.

Aftenposten lyktes ikke med å komme i kontakt med toppfotballsjef Nils Johan Semb onsdag kveld. På pressekonferansen uttalte Høgmo at prestasjonen var «langt under pari», men at han ikke var bekymret foran Tyskland-kampen.

Børrestad forteller at han har møtt Høgmo mange ganger, og presiserer at landslagssjefen er «inspirerende å snakke med og en dyktig kar».

- Dette er ikke et personangrep på Høgmo, men jeg er personlig drittlei. Jeg er skuffet over de dårlige resultatene, og synes ikke de samsvarer med visjonene landslagsledelsen forteller om utad, sier Børrestad.

- Pipekonserten står på Ullevål Stadion før VM-kvalifiseringen. Det er alarmerende, sier Børrestad.

Poengsnitt: 1,1

TV 2-programlederen viser også til uttalelsene da Høgmo ble ansatt høsten 2013. Da sa daværende generalsekretær i NFF Kjetil Siem til Dagbladet at det var et «absolutt mål og krav» at Norge tok seg til EM.

Dette sitatet ble trukket frem igjen i mediene etter Norges nederlag for Ungarn, men Høgmo fikk fortsette.

- Skal vi gå inn i en ny kvalifisering med endeløse nedturer? Det synes jeg er tungt, sier Børrestad.

- Jeg tror ikke Høgmo er rett mann, dessverre. Resultatene med han som landslagssjef har bare ikke vært gode nok.

Poengsnittet til Høgmo er på 1,1 etter 31 kamper som landslagssjef.

Tjærnås: - Hoder vil ikke rulle

Han mener dessuten at Høgmo bør gå allerede nå - kun tre dager før Tyskland kommer til Ullevaal Stadion til den første kampen i VM-kvalifiseringen.

Børrestad får motstand fra Aftenpostens fotballekspert og Brann-speider Lars Tjærnås.

- Selvfølgelg vil ikke hoder rulle fire dager før VM-kvaliken, men vi er nødt til å heve oss, sa Tjærnås i Aftenpostens livesending etter kampslutt.

Han var imidlertid klar på at prestasjonen mot Hviterussland ikke var godt nok.

- Det var elendig, det var en kamp langt under forventningene. Selv om jeg må tilstå at jeg ikke hadde skyhøye forventninger i forkant, sa Tjærnås.

- Det vi presterte i kveld var rett og slett ikke et norsk landslag verdig.

Vil ha tysker som ny sjef

Børrestad har imidlertid klare tanker om mulige grep Norges Fotballforbund kan gjøre. På direkte spørsmål om hvem han vil ha som landslagssjef, svarer Børrestad umiddelbart:

- Uwe Rösler.

Tyskeren avsluttet spillerkarrièren i Lillestrøm i 2003. Senere var han trener i Lillestrøm, Viking og Molde, før han fortsatte ferden i Storbritannia. Nå er Rösler manager i Fleetwood Town på nivå tre i engelsk fotball. Rösler har også jobbet en liten periode sammen med Børrestad i TV 2s Premier League-sendinger.

- Uwe Rösler kjenner norsk fotball. Han har den nødvendige mentaliteten og har jobbet i utlandet. I mine øyne skjønner han hva det går i. Jeg tror kanskje vi bør tenke utenfor Norge. Rösler har feilet tidligere, men slik jeg kjenner han, ville han vært en veldig god landslagssjef, sier Børrestad.

Nå er det imidlertid Per-Mathias Høgmo som styrer skuta, og Norges Fotballforbund har gitt ingen indikasjoner på at det er i ferd med å endre seg.

Søndagens kamp blir veldig viktig for det norske laget og Høgmo. Ullevaal vil være fullsatt når de regjerende verdensmesteren kommer på besøk, og tre poeng til Norge vil innebære en fabelaktig start på VM-kvalifiseringen.