Til og med Høgmo slet med å se noe positivt: - Var lite som funket som det skulle

Den norske landslagssjefen bruker å finne noe positivt i norske landskamper.

Denne gange slet Per-Mathias Høgmo med å finne noe som kunne ligne noe som fikk frem optimismen foran den viktige første kampen i VM-kvaliken mot Tyskland kommende søndag.

- Pinlig dårlig, sa Norges kaptein Stefan Johansen etter at det hele var over.

- Langt under pari

Per-Mathias Høgmo er fra samme landsdel som Norges kaptein mot Hviterussland, men var mer moderat i språkføringen da han skulle forklare det som hadde skjedd foran 20.000 tomme blå seter på Ullevaal stadion.

- Prestasjonen var ikke der vi ønsker at den skulle være. Det var langt under pari, sa Per-Mathias Høgmo.

Men treneren som vil se positivt på det meste fant likevel noe som var i nærheten av å virke positivt.

- Vi fikk en del svar som vi tar med oss inn i oppbyggingen mot Tyskland-kampen. Vi kjørte en forsvarsfirer i 90 minutter. Kaptein Stefan Johansen fikk en gjennomkjøring. Det var viktig for ham. Vi får en del svar på en del spillere vi har vært nødt til å sette inn ettersom vi har hatt mange skader i inngangen mot disse kampene, fortalte Høgmo.

- Men hvilke svar fikk dere?

- Det vil jeg ikke gå inn på detaljer på akkurat her og nå.

Han slo fast at det ikke var mye som hadde gått etter planen.

- Det relasjonelle spillet offensivt fungerte bare glimtvis. Vi skaper svært lite. Det var mye som ikke gikk som det skulle.

Han er ikke bekymret

Selv om det var langt mellom Per-Mathias Høgmos lyspunkter i kampen, så påstår han at han ikke bekymret med tanke på søndagens motstander. Stjernegalleriet til Tyskland blir noe helt annet å bryne seg på en elleve hviterussere ingen nordmenn har hørt navnet på.

- Kampen mot Tyskland vil ha et helt annet kampbilde. Mot Hviterussland styrer vi kampen i perioder. Det blir lite kontringsspill. Da er det en del annen kompetanse vi har som vi ikke får betalt for i dag, men som vi håper å få betalt for mot Tyskland, sa Høgmo.