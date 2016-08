Tjærnås-børsen: Her er dommen etter det flaue tapet

Ørjan Håskjold Nyland 3

Glipper et enkelt innlegg før pause. Greier ikke gjøre seg stor på 0-1. Lite å gjøre ellers.

Jonas Svensson 5

Løpskraft nok til å komme høyt i banen når vi angriper, og skapte vår første sjanse. Litt passiv på 0-1, men stort sett defensive kontroll.

Even Hovland 3

Greier ikke å se fare ved 0-1 scoringen og dekker ikke farlige rom. Sjelden utfordret, men oser ikke autoritet.

Stefan Strandberg 3

Gode oppspill, men i trøbbel de få gangene han blir utfordret på tempo. Greide ikke å dokumentere at plassen bør være hans.

Haitam Aleesami 3

Uvanlig slurvete med ball flere ganger. Skyver litt for langt over når det kommer innlegg fra motsatt side. Må heve seg mot Tyskland.

Veton Berisha 3

Litt for enkel med ball i beina. Skaper lite på sin side, selv om han løper og jobber hardt.

Magnus Wolff Eikrem 4

Følsom pasningsfot og farlige dødballer. Litt for liten aksjonsradius uten ball, og truer for sjelden farlige rom.

Ole Kristian Selnæs 5

Har en ro med ballen i beina og en oversikt som flere andre savner. Er den som skal styre spillet, men makter det bare delvis.

Stefan Johansen 5

Smittsom energi og viser et engasjement som beriker laget. Men valg- og utførelse med ballen er sterkt avraierende.

Jo Inge Berget 4

Sterk da han river seg løs og avslutter etter 54 min. Makter aldri å skape problemer for sin back ut over det.

Joshua King 5

Bevegelig og spillbar. Fysisk sterk i kroppen og flink til å beskytte ball . Men truet veldig sjelden farlige rom - der en spiss bør være. Norges beste.

Alexander Sørloth 4

(for Joshua King i 45 min),

Alexander Tettey4

(45 min for Ole Selnæs)

Spilte for lite til å bli vurdert: Martin Samulesen (28 minutter for Veton Berisha), Adama Diomande (27 minutter for Jo Inge Berget), Martin Linnes (23 minutter for Magnus Wolff Eikrem), Jørgen Skjelvik (3 minutter for Haitam Aleessami)